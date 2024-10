Quarto de hotel de Liam Payne, astro do One Direction morto na Argentina, estava destruído e tinha drogas

De acordo com um dos socorristas, que foi acionado para atender o caso, ao chegar no hotel Casa Sur, em Buenos Aires, Liam já não apresentava mais sinais vitais por ter sofrido uma fratura na base do crânio.

A morte do cantor britânico Liam Payne, ex-One Direction, aos 31 anos, chocou os fãs da música pop. Payne foi dado como morto após cair da sacada de um hotel na Argentina na tarde de quarta-feira (16) e imagens divulgadas pela imprensa argentina mostrou o quarto completamente destruído antes do acidente.

“Infelizmente, ele apresentava lesões incompatíveis com a vida devido à queda. Não houve possibilidade de reanimação ou qualquer coisa”, informou.

Segundo Alberto Crescenti, chefe do Sistema de Atenção Médica de Emergência (SAME), o cantor caiu de uma altura de cerca de 13 a 14 metros por volta das 17h04.

“Não houve possibilidade de reanimação ou qualquer coisa. Se for queda livre e praticamente não houver nada que a atenue, é uma queda fatal. Os paramédicos levaram apenas sete minutos para chegar ao local, mas não puderam fazer nada para salvá-lo.”

As fotos compartilhadas por Liam antes de falecer eram antigas e já haviam sido postadas por ele em 2023. O artista chegou a ser visto desorientado no hotel antes do acidente. O ex-One Direction teve encontros com fãs na Argentina, posou para fotos e conversou com os admiradores.