Quarto destruído e postagens: o que ocorreu antes da morte de Liam Payne

Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, morreu nesta quarta-feira, 16, aos 31 anos, após sofrer uma queda do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, Argentina. Segundo o jornal argentino Clarín, o quarto em que o cantor estava hospedado estava completamente destruído, com uma televisão quebrada, taças, embalagens, pedaços de papel alumínio e garrafas de bebidas espalhadas. As imagens ainda mostravam o piso do local com manchas que pareciam ser de queimadura, além de indícios de uso de drogas.

De acordo com o jornal La Nación, a polícia foi acionada para atender a um chamado sobre um “homem agressivo, possivelmente sob o efeito de álcool ou drogas” no hotel. Relatos indicam que Payne exibiu comportamento instável no saguão e foi levado de volta ao quarto pouco antes do incidente.

Momentos antes de sua morte, Liam Payne ainda esteve ativo no aplicativo Snapchat. O cantor publicou uma série de vídeos, incluindo momentos de um café da manhã ao lado da namorada, Kate Cassidy. Também compartilhou uma foto com ela, que já não está mais disponível, embora os vídeos continuem visíveis em sua conta. Não se sabe ao certo quando esses registros foram feitos.

Liam e Kate chegaram à Argentina no final de setembro, e no dia 4 de outubro, assistiram ao show de Niall Horan, ex-companheiro de banda de Payne no One Direction. Fontes do TMZ indicam que Kate Cassidy deixou o país na segunda-feira, 14 de outubro.

