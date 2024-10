Quarto melhor mandante, Bahia despenca no Brasileirão como visitante; veja dados

DADOS DO BAHIA NO BRASILEIRÃO.

Em 14 jogos fora de Salvador, o Tricolor venceu apenas três vezes, houveram também quatro empates e sete derrotas. Na contagem dos pontos, o Bahia conquistou apenas 13 pontos em jogos disputados fora de casa, fato que faz com que o tricolor “despenque” na tabela de classificação. Contando apenas os jogos disputados como visitante, com 18 gols marcados e 24 sofridos em jogos fora, no momento, o Esquadrão encontra-se na 11ª colocação do Brasileirão.

Na atual temporada do Campeonato Brasileiro, o Bahia tem feito uma campanha exemplar dentro da Casa de Apostas Arena Fonte Nova, com 10 triunfos e 32 pontos conquistados em 15 jogos, um aproveitamento superior aos 70%. Entretanto, fora de casa, o time não tem satisfeito os torcedores.

COMPARAÇÃO ENTRE O PRIMEIRO E O SEGUNDO TURNO.

Arte: Bia Jesus / Bahia Notícias. Foto: Maurícia da Matta / Bahia Notícias.

Fora da Fonte Nova, o aproveitamento do Bahia cai mais de 41%. O time contabiliza apenas 30.9% de chances de sucesso contando apenas os jogos longe de Salvador. Como próximo desafio, o Esquadrão terá o duelo diante do Cruzeiro, 6º melhor mandante do Brasileirão, com nove vitórias em 14 jogos. O time mineiro conquistou 30 pontos no Mineirão, apenas dois a menos que o Bahia como mandante.

As equipes se encontram na próxima sexta-feira (18), às 21h30, no Mineirão, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024.