Quarto voo da FAB pousa no Brasil com 211 repatriados do Líbano

O quarto voo com repatriados do Líbano chegou ao Brasil na manhã deste sábado (12/10). A aeronave KC-30, da Força Aérea Brasileira (FAB), empregada na Operação “Raízes do Cedro”, do Governo Federal, pousou, às 7h11 (horário de Brasília), na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos (SP).

O avião da FAB transportou 211 pessoas resgatadas, incluindo 12 crianças de colo. A aeronave decolou de Beirute, capital libanesa, às 12h25 desta sexta (11/10). O voo fez uma escala em Lisboa, Portugal, para reabastecimento, e seguiu a para a Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos.

Com o término deste voo, a operação da FAB retirou do Líbano, em uma semana, 885 pessoas e 11 animais domésticos. A orientação do governo é para que todos com capacidade para deixar o país por conta própria o façam, sempre seguindo as recomendações de segurança das autoridades locais.

Conflito

O país do Oriente Médio sofre com bombardeios decorrentes do conflito entre Israel e o grupo Hezbollah. A aeronave KC-30, da Força Aérea Brasileira (FAB), é empregada na Operação Raízes do Cedro, do governo federal. A repatriação dos brasileiros resulta de um trabalho conjunto entre o Itamaraty em Brasília, Embaixada do Brasil em Beirute e a ação operacional da FAB.

O primeiro grupo era formado por 229 pessoas, sendo 10 bebês de colo, além de três pets, e pousou em 6 de outubro, em São Paulo, onde foi recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O segundo grupo de repatriados chegou ao território brasileiro na terça-feira (8/10), composto por 227 passageiros e três pets. A terceira nave pousou no Brasil em 9 de outubro.

500 repatriados por semana

Em entrevista coletiva no começo de outubro, o comandante da FAB, tenente-brigadeiro do Ar Marcelo Damasceno, informou que cerca de 500 pessoas podem ser repatriadas do território libanês por semana.

Com a escalada da violência no país, alvo de uma ofensiva de Israel contra o Hezbollah, o governo brasileiro autorizou o início da operação de resgate no fim de setembro.

Como o Metrópoles noticiou em primeira mão, mais de 3 mil brasileiros no Líbano já buscaram ajuda do Itamaraty para serem resgatados. Estima-se que 20 mil brasileiros morem em território libanês.