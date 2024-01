Quase 50 mil casas seguem sem energia em Porto Alegre após chuvas

Capital gaúcha foi atingida por temporal na 3ª feira (18.jan); 2 pessoas morreram

Chuvas fortes deixaram um rastro de destruição em Porto Alegre; na imagem, estragos em estabelecimentos Reprodução

PODER360 21.jan.2024 (domingo) – 23h34



O Governo do Rio Grande do Sul informou, às 18h deste domingo (21.jan.2024), que 49.520 pontos ainda estão sem energia elétrica em Porto Alegre (RS) e na região metropolitana.

Na noite de 3ª feira (18.jan), uma forte chuva atingiu a capital gaúcha e foi responsável por deixar cerca de 1,3 milhão de pessoas sem energia. Também afetou o abastecimento de água e telefonia no Estado. Segundo a nota, 5 municípios ainda estão sem serviço de telefonia e internet, parcial ou integralmente da operadora Tim.

O governador do Estado, Eduardo Leite (PSDB), também confirmou, no sábado (20.jan), em seu perfil no X (ex-Twitter), que uma 2ª vítima havia sido encontrada depois da passagem do temporal.

De acordo com ele, um motoboy de 29 anos estava desaparecido desde 3ª feira (18.jan). A 1ª vítima notificada era de Cachoeirinha, na região metropolitana da capital.

O temporal causou alagamentos nas ruas e queda de granizo, além de prejuízos na rede de saúde. Houve destelhamento no Hospital São Lucas, da PUC-RS, no bairro Partenon.

No site da prefeitura, é informado que as equipes estão trabalhando para restabelecer os serviços impactados pela chuva, sendo a prioridade a normalização do abastecimento de água e a assistência aos hospitais.