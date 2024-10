Quase 50 mil imóveis estão sem energia após temporal em São Paulo

Na noite desta quarta-feira (23), um forte temporal atingiu a capital paulista e a região metropolitana, provocando uma série de transtornos. A concessionária Enel São Paulo informou que, até a manhã desta quinta-feira (24), mais de 46 mil residências ainda estavam sem energia. A última atualização, realizada às 5h09, revelou que 46.196 imóveis permanecem sem luz. A cidade de São Paulo foi a mais afetada, com 32.523 pontos sem energia, seguida por Cotia, Ribeirão Pires, São Bernardo do Campo e Carapicuíba. A Enel São Paulo destacou que os clientes sem energia representam 0,56% do total de consumidores atendidos pela concessionária, que opera em 24 cidades da Grande São Paulo.

No auge do temporal, por volta das 20h, 74 mil pontos ficaram sem energia elétrica. Embora parte do serviço tenha sido restabelecida, muitos ainda enfrentam a falta de luz. A chuva intensa, que durou pouco mais de 40 minutos em algumas áreas, também provocou a queda de árvores. Até as 21h desta quarta, o Corpo de Bombeiros havia recebido 51 chamados para quedas de árvores e 13 para alagamentos. Na manhã desta quinta-feira (24), a situação aparenta estar mais tranquila, sem chuvas na capital paulista. No entanto, as autoridades emitiram alertas para novas pancadas de chuva e ventos fortes nos próximos dias.

Publicado por Luisa Cardoso