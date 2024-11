“Quase morri”: Tyson diz não ter se arrependido de enfrentar Jake Paul

Após derrota para Jake Paul no seu retorno aos ringues, Mike Tyson se pronunciou e revelou que a úlcera responsável por atrasar a luta em junho deste ano foi mais séria do que divulgado anteriormente. Em suas redes sociais, o lendário pugilista de 58 anos contou que esteve perto da morte e afirmou estar grato pela luta dessa sexta-feira (15/11).

“Eu quase morri em junho. Tive oito transfusões de sangue. Perdi metade do meu sangue e 11kg no hospital e tive de lutar para ficar saudável e lutar, então eu venci”, escreveu Tyson no X, antigo Twitter.

Em junho deste ano, Mike Tyson teve um mal-estar durante um voo com destino a Los Angeles. A lenda do boxe passou por um surto de úlcera, cerca de 30 minutos antes do pouso, o que provocou um pedido de presença médica para quando a aeronave pousasse.

Devido ao estado de saúde do pugilista a luta precisou ser adiada em junho deste ano. Inicialmente o combate estava marcado para o dia 20 de julho. Apesar da complicação, a assessoria de Tyson não havia revelado que o problema de saúde do ex-lutador era grave.

Confira o texto de Tyson completo:

Esta é uma daquelas situações em que você perdeu, mas ainda venceu. Estou grato por ontem à noite. Sem arrependimentos de entrar no ringue uma última vez.

Ter meus filhos me vendo indo golpe a golpe e finalizar oito rounds com um lutador talentoso com a metade da minha idade, ante um estádio do Dallas Cowboys lotado é uma experiência que nenhum homem tem o direito de pedir. Obrigado.