Quase quatro milhões de carros devem deixar SP para Ano Novo

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) anunciou que mais de 3,8 milhões de veículos são esperados nas rodovias que levam ao litoral e ao interior paulista durante o feriado de Ano Novo. A repórter Beatriz Manfredini, presente na Rodovia dos Imigrantes, informou que o trânsito está fluindo bem no momento. No entanto, a expectativa é de que a situação se complique a partir das 16h, quando muitos trabalhadores devem deixar seus postos e seguir viagem. A Rodovia dos Imigrantes, que dá acesso às praias do litoral de São Paulo, como Santos e Guarujá, está com trânsito livre, assim como a Rodovia Anchieta, que também leva à Baixada Santista.

A partir de hoje (30), a Artesp estima que 875 mil veículos desçam a serra em direção às praias da Baixada Santista pelas rodovias Anchieta e Imigrantes. Além disso, 820 mil veículos devem passar pelo sistema Anhanguera-Bandeirantes, 677 mil pelo sistema Castelo Branco-Raposo Tavares, 93 mil pelo corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto e 242 mil pela Rodovia dos Tamoios, que liga ao litoral norte de São Paulo. Apesar do trânsito fluindo bem no momento, a Artesp alerta que o movimento deve se intensificar a partir das 16h, quando muitos motoristas deixarão a capital rumo ao litoral ou interior para as festas de Ano Novo.

O retorno do trânsito intenso é esperado a partir do dia 1º de janeiro, quando algumas pessoas começam a voltar para casa devido ao trabalho no dia 2. A Artesp recomenda atenção aos melhores horários para viajar e evitar congestionamentos. O tempo na região está com céu azul e algumas nuvens, indicando a possibilidade de pancadas de chuva isoladas, mas com predominância de sol, o que não deve comprometer a diversão de quem planeja aproveitar as praias. À medida que o momento da virada se aproxima, mais veículos devem seguir em direção ao litoral e ao interior de São Paulo.

*Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA