Quatro acusados de homicídios morrem em ação da PM no Sudoeste baiano

Quatro suspeitos de envolvimentos em crimes em Jequié, no Médio Rio de Contas, Sudoeste baiano, morreram em uma ação policial ocorrida na madrugada desta quarta-feira (5). O fato ocorreu após confronto com agentes do Batalhão de Choque da Polícia Militar e da Rondesp, na localidade do Residencial Mandacaru 2.

Conforme o Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, após confronto, os suspeitos teriam sido levados para o Hospital Geral Prado Valadares, mas não resistiram aos ferimentos.

Os corpos foram levados para perícia no Instituto Médico Legal (IML) de Jequié. Na ação, os policiais apreenderam armas, como metralhadora e pistolas, além de munições, drogas, aparelhos celulares, colete à prova de balas e uma quantia de R$ 865. O material foi apresentado na delegacia de Jequié.