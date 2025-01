Quatro anos após tragédia no set de ‘Rust’, Alec Baldwin chora ao relembrar morte da diretora

(FOLHAPRESS) – Alec Baldwin, 66, é o protagonista de um novo reality da TLC. Com estreia prevista para o dia 23 de fevereiro, “The Baldwins” vai mostrar como são os dias de Alec Baldwin e sua família, e um trecho da produção acaba de ser divulgado. Nele, o protagonista de “O Julgamento do Diabo” chora ao relembrar a tragédia no set de filmagens do filme “Rust”, em outubro de 2021.

A mulher de Alec, Hilaria, é quem lamenta: “Um filho perdeu sua mãe na tragédia mais impensável. Isso nunca é algo para se esquecer, e estamos tentando superar isso.” Alec aparece cobrindo o rosto e desabando em lágrimas. O ator, então, se pronuncia: “Honestamente, do fundo da minha alma, eu não sei onde estaria se não tivesse você e essas crianças.”

Baldwin deu um tiro acidental que matou a diretora Halyna Hutchins durante as gravações de “Rust” no estado americano do Novo México, Estados Unidos. Balas reais estavam na arma usada em uma das cenas. Em janeiro de 2023, Alec Baldwin foi acusado de homicídio involuntário, sendo absolvido um ano e meio depois. O processo foi arquivado pela Justiça em dezembro de 2024.

Alec e Hilaria estão juntos desde 2011 e se casaram no ano seguinte. Eles são pais de sete filhos: Carmen, de 11 anos; Rafael, de 9; Leonardo, de 8; Romeo, de 6; Eduardo, de 4; e María, de 3. O ator também tem uma filha, Ireland Baldwin, de 29 anos, fruto de seu relacionamento anterior com Kim Basinger.

Enquanto a filmagem mostra o casal cuidando de seus filhos, Hilaria reconhece seus “momentos ruins” e acrescenta: “Encontramos nossa base. Somos sólidos e estamos aqui juntos.”

