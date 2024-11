Quatro favelas baianas despontam na lista de maiores do Brasil; confira lista

Com mais de 38 mil habitantes, a comunidade do Beiru, no bairro de Tancredo Neves em Salvador, é a maior da Bahia e a 10° do país. É o que apontam os dados suplementares do Censo 2022, divulgados nesta sexta-feira (8) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Localizada na região central da capital baiana, o Beiru possui 34 mil habitantes a menos que a maior favela do Brasil, a comunidade da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro, com mais de 72 mil moradores.

Logo atrás do Beiru, a segunda favela soteropolitana listada pelo IBGE é Pernambués, em 11° lugar, com 35.110 habitantes. Os mesmos dados apontam que 16 milhões de pessoas vivem em 12.348 favelas, distribuídas por 656 municípios brasileiros, sendo eles 1,3 milhão de baianos em favelas espalhadas pelo estado.

Juntas, as 20 maiores favelas brasileiras agrupam 858,6 mil moradores, o equivalente a 5,2% do total da população residente em comunidades pelo país. Dessas mais populosas, oito estavam na região Norte; sete, no Sudeste; quatro no Nordeste; e uma no Centro-Oeste.

Veja a lista das 20 maiores em quantidade de moradores:

1) Rocinha – Rio de Janeiro (RJ), 72 021

2) Sol Nascente – Brasília (DF), 70 908

3) Paraisópolis – São Paulo (SP), 58 527

4) Cidade de Deus/Alfredo Nascimento – Manaus (AM), 55 821

5) Rio das Pedras – Rio de Janeiro (RJ), 55 653

6) Heliópolis – São Paulo (SP), 55 583

7) Comunidade São Lucas – Manaus (AM), 53 674

8) Coroadinho – São Luís (MA), 51 050

9) Baixadas da Estrada Nova Jurunas – Belém (PA), 43 105

10) Beiru / Tancredo Neves – Salvador (BA), 38 871

11) Pernambués – Salvador (BA), 35 110

12) Zumbi dos Palmares/Nova Luz – Manaus (AM), 34 706

13) Santa Etelvina – Manaus (AM), 33 031

14) Baixadas da Condor – Belém (PA), 31 321

15) Colônia Terra Nova – Manaus (AM), 30 142

16) Jacarezinho – Rio de Janeiro (RJ), 29 766

17) Vila São Pedro – São Bernardo do Campo (SP), 28 466

18) Cidade Olímpica – São Luís (MA), 27 326

19) Chafik / Macuco – Mauá (SP), 26 835

20) Grande Vitória – Manaus (AM), 26 733

Censo formou ainda um ranking das 20 maiores favelas no país, em termos de domicílios ocupados. Neste cenário, Beiru e Pernambués voltam a aparecer com 15.618 e 14.649 mil residências, respectivamente .

Veja a lista das 20 maiores em quantidade de domicílios:

1) Rocinha – Rio de Janeiro (RJ), 30 371

2) Rio das Pedras – Rio de Janeiro (RJ), 23 846

3) Sol Nascente – Brasília (DF), 21 889

4) Paraisópolis – São Paulo (SP), 21 442

5) Heliópolis – São Paulo (SP), 20 205

6) Coroadinho – São Luís (MA), 16 741

7) Cidade de Deus/Alfredo Nascimento – Manaus (AM), 15 872

8) Beiru / Tancredo Neves – Salvador (BA), 15 618

9) Comunidade São Lucas – Manaus (AM), 15 469

10) Pernambués – Salvador (BA), 14 649

11) Baixadas da Estrada Nova Jurunas – Belém (PA), 13 077

12) Jacarezinho – Rio de Janeiro (RJ), 10 936

13) Vila São Pedro – São Bernado do Campo (SP), 10 273

14) Zumbi dos Palmares/Nova Luz – Manaus (AM), 9 720

15) Baixadas da Condor – Belém (PA), 9 638

16) Santa Etelvina – Manaus (AM), 9 301

17) Jardim Oratório – Mauá (SP), 9 189

18) Chafik / Macuco – Mauá (SP), 9 158

19) Cidade Olímpica – São Luís (MA), 8 923

20) Colônia Terra Nova – Manaus (AM), 8 692

Em termos de extensão territorial, o ranking muda significativamente. Nesse cenário, ter mais área não significa necessariamente ter mais casas, assim como ter mais casas não é certeza de ter mais moradores. Assim, duas novas favelas baianas se destaca pela sua extensão territorial: Em quinto lugar, o bairro de Valéria, na capital baiana, com 5,5 km²; e em 17°, a favela de Santa Rita, em Feira de Santana, com 4 km².

Veja a lista das 20 maiores em área (quilômetro quadrado):

1) 26 de Setembro – Brasília (DF), 10,5

2) Sol Nascente – Brasília (DF), 9,2

3) Morro da Cruz I e II – Brasília (DF), 5,9

4) Invasão Água Limpa – Itabirito (MG), 5,7

5) Valéria – Salvador (BA), 5,5

6) Coroadinho – São Luís (MA), 5,4

7) Santa Etelvina – Manaus (AM), 4,8

8) Parque Estrela – Magé (RJ), 4,6

9) João de Barro – Boa Vista (RR), 4,6

10) Jardim Progresso – Natal (RN), 4,5

11) Cidade de Deus/Alfredo Nascimento – Manaus (AM), 4,3

12) Baía do Sol – Belém (PA), 4,2

13) Residencial Tiradentes – São Luís (MA), 4,2

14) Gapara – São Luís (MA), 4,1

15) Vila Nestor – São Luís (MA), 4,1

16) Nacional – Porto Velho (RO), 4,1

17) Santa Rita – Feira de Santana (BA), 4,0

18) Barra Alegre – Ipatinga (MG), 3,9

19) Comunidade São Lucas – Manaus (AM), 3,8

20) Água Boa – Belém (PA), 3,8