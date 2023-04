Quatro pessoas, que estavam em duas motocicletas, morreram após se envolveram em um acidente automobilístico na zona rural de Santa Rosa, no norte da Bahia. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (17).

De acordo com informações da Polícia Militar, as vítimas foram socorridas por populares e deram entrada no Hospital Municipal de Jaguarari, mas não resistiram.

Não há informações sobre a causa do acidente, que deverá ser investigada pela Polícia Civil.