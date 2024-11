Quatro pessoas da mesma família morrem em batida de carro com ônibus na Chapada Diamantina

Um acidente vitimou quatro pessoas da mesma família, incluindo uma mulher grávida, em uma colisão entre um carro e um ônibus escolar. O fato ocorreu na noite deste domingo (10) em um trecho da BA-046, entre Morro do Chapéu e Bonito, na Chapada Diamantina.

Foto: Reprodução / Calila Notícias

Segundo o Calila Notícias, parceiro do Bahia Notícias, as vítimas foram identificadas como Tarcísio Oliveira de Jesus, Eulália Lima [grávida de sete meses], Luara Silva Souza e Olindo Lima. Os quatro estavam em um Ford Fiesta Sedan. O ônibus envolvido no acidente voltava para a cidade de Bonito com estudantes que haviam feito a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Segundo a polícia, duas das vítimas foram a óbito no local. As outras duas, incluindo a gestante, chegaram a ser levadas para hospitais da região, mas não resistiram. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Irecê, no Centro Norte baiano.

As causas do acidente devem ser apuradas. Devido ao acidente, a prefeitura de Morro do Chapéu decretou luto e prestou condolências à família e aos amigos das vítimas do acidente.