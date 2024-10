Quatro podcasts para quem deseja mergulhar fundo na comunicação

Imagine só: você está começando o dia com uma xícara de café e, enquanto se prepara para enfrentar uma agenda cheia, coloca seu podcast favorito no fone de ouvido.

Em vez de se perder em tarefas rotineiras, você é transportado para conversas envolventes com líderes de marketing, que compartilham segredos de campanhas de sucesso e estratégias que deram muito certo.

Ou talvez você esteja no trânsito, e o tempo que antes parecia perdido agora é preenchido com dicas práticas sobre branding e comunicação, direto de especialistas que realmente entendem do assunto. Incrível, né?

Por isso, o Metrópoles, junto a especialistas da área, indica quatro podcasts para quem deseja mergulhar fundo nas melhores práticas e tendências de comunicação.

Desde insights sobre como construir uma marca forte até estratégias modernas de marketing digital, esses podcasts oferecem uma fonte de informações que podem transformar a forma como você aborda seus projetos e desafios.

Pronto para transformar suas pausas em momentos de aprendizado e inspiração? Prepare-se para explorar uma seleção de podcasts que promete não apenas informar, mas também motivar e estimular novas ideias. Confira:

The CMO Playbook

Indicado por Mahara Scholz, head de Receita da Octadesk

Apresentado por especialistas em marketing, o podcast oferece uma visão exclusiva das estratégias de branding, campanhas de comunicação e tendências digitais diretamente de líderes de marketing (CMOs).

Com entrevistas profundas, o podcast é uma fonte de insights para quem busca entender o que há de mais moderno no marketing, sendo essencial para aqueles que querem acessar o “playbook” real de líderes globais.

É ideal para profissionais que desejam se manter atualizados e aprender diretamente com os principais executivos do mercado.

Carreira, substantivo feminino

Indicado por Priscila Santana, fundadora da Pronto! Comunicação

Com foco em temas essenciais e urgentes, como diversidade, igualdade de gênero e a valorização das trajetórias femininas no mercado de trabalho, o podcast “Carreira, Substantivo Feminino” oferece um espaço de inspiração e reflexão sobre os desafios e conquistas das mulheres em diferentes setores, abordando tópicos como desigualdade salarial, etarismo e sexismo.

Em parceria com a Mega Brasil Comunicação, ele destaca a importância das mulheres na comunicação, setor que já conta com grande presença feminina.

Além disso, traz histórias poderosas de liderança e inovação, oferecendo insights valiosos para profissionais que buscam entender a importância da inclusão e da equidade nas organizações.

MorseCast

Indicado por Luiz Sousa, cofounder da bauc.

O MorseCast explora temas centrais para o cenário atual, como inovação, marketing digital e tecnologia, oferecendo insights valiosos sobre branding e adaptação das empresas às mudanças do mercado.

O podcast é essencial para quem deseja acompanhar a transformação digital e entender como a comunicação pode ser otimizada nesse contexto em constante evolução.

É uma excelente fonte para profissionais que querem se manter atualizados sobre as tendências que impactam diretamente nas estratégias e práticas no mundo digital.

Branding em tudo

Indicado por Ludmila Castro, coordenadora de Marketing do Moskit CRM

O podcast “Branding em Tudo” explora o mundo do branding de forma prática e descomplicada. Em cada episódio, aborda diferentes aspectos da criação e gestão de marcas, trazendo exemplos reais, estudos de caso e insights sobre o mercado.

O foco é mostrar como o branding está presente em diversas áreas, desde o design de produtos até a comunicação e a experiência do cliente.