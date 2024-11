Quatro sinais de que você está consumindo açúcar em excesso diariamente

Consumir açúcar em excesso, mesmo que involuntariamente ao ingerir alimentos com açúcares escondidos em sua composição, pode trazer impactos negativos à saúde. Especialistas citados no portal BestLife destacaram sinais de alerta que, além do aumento de peso, podem indicar o consumo excessivo de açúcar no dia a dia.

Quatro sinais de que você pode estar ingerindo açúcar demais:

Dores de cabeça

De acordo com a endocrinologista Rekha B. Kumar, “o consumo excessivo de açúcar pode causar dores de cabeça em algumas pessoas devido à rápida absorção dos açúcares simples ou processados. Isso leva a um pico abrupto de glicose no sangue, seguido por uma queda repentina”.

Pressão arterial elevada

O consumo excessivo de açúcar adicionado está associado ao aumento da pressão arterial e à inflamação crônica, conforme destaca a Harvard Health.

Fadiga e compulsão por doces

Segundo a médica Katherine Masoud, ao consumir açúcar, “os níveis de glicose no sangue sobem, e o corpo libera insulina para equilibrá-los”. No entanto, essa reação muitas vezes faz com que os níveis de açúcar no sangue caiam muito rapidamente, o que pode causar fadiga, irritabilidade e fome. Isso resulta em um ciclo de desejos por mais açúcar para restaurar a sensação de energia.

Dificuldade para dormir

James Gangwisch, professor assistente da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, explica que “quando o nível de açúcar no sangue aumenta rapidamente, o corpo libera insulina, e a queda abrupta pode ativar hormônios como adrenalina e cortisol, que podem atrapalhar o sono”.

Esses sinais são importantes alertas para repensar os hábitos alimentares. Reduzir o consumo de açúcar adicionado e preferir alimentos naturais pode ajudar a prevenir esses sintomas e melhorar a qualidade de vida.



