Quatro traficantes baianos que buscavam esconderijo no RJ morrem após confronto com a PM

Quatro integrantes de uma facção criminosa que atua na Ilha de Vera Cruz morreram após troca de tiros com policiais na sexta-feira (8), no município de Conceição de Almeida. Segundo a Polícia Militar, o grupo planejava buscar refúgio em comunidades do Rio de Janeiro, mas foram interceptados em uma operação conjunta das forças de segurança.

Os criminosos são envolvidos em crimes como homicídios e roubos, além de corrupção de menores, haviam confrontado policiais no dia 5 de novembro.

Após investigações, as equipes localizaram o grupo em Conceição do Almeida, onde houve troca de tiros durante a tentativa de prisão.

No local, foram apreendidas submetralhadoras, revólveres, carregadores, munições e 16 artefatos explosivos. O grupo também era conhecido por exibir armas em redes sociais.

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Na ação anterior, em 5 de novembro, o grupo havia trocado tiros com as forças de segurança nas margens do Rio Cairu, no Cone Sul, deixando para trás munições, carregadores e uma granada. A operação contou com a participação de equipes da SSP, FICCO Bahia, BOPE, RONDESP Recôncavo, 23° BPM e 27ª CIPM.