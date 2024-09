Que governadores Rui Costa convidou para a reunião sobre queimadas

Após o presidente Lula desistir da reunião, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, decidiu convidar governadores para uma reunião na tarde desta quinta-feira (19/9), em Brasília, para discutir a questão dos incêndios florestais.

Segundo apurou a coluna, o ministro de Lula convidou governadores de Estados que integram a Amazônia Legal: Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Pará, Maranhão, Amapá, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

1 de 5

Lula e o ministro Rui Costa

Vinícius Schmidt/Metrópoles

2 de 5

Chapada dos Guimarães e dos Veadeiros são apenas dois dos parques consumidos pelo fogo.

Reprodução/ICMbio

3 de 5

Incêndio atinge terra indigena

Reprodução

4 de 5

Só este, no Mato Grosso do Sul, quase 2 milhões de hectares foram atingidos pelas chamas

Operação Pantanal/Governo MS

5 de 5

RJ deve ter aumento de incêndios florestais nos próximos meses

Divulgação/CBRJ

Até o momento, de acordo com fontes do Palácio do Planalto, ao menos dois governadores confirmaram presença: o do Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil), e o do Pará, Helder Barbalho (MDB).

Na reunião, segundo apurou a coluna, os governadores pretendem pedir para a União combater os incêndios em florestas e áreas que são administradas pelo governo federal.

A Casa Civil marcou o encontro para a quinta-feira para tentar aproveitar a presença de governadores em Brasília para uma audiência com o ministro do STF, Flávio Dino, sobre os incêndios.

Lula não quer se expor Segundo o Planalto, Lula designou Rui para a reunião porque estará em viagem Maranhão. Nos bastidores, contudo, auxiliares admitem que o presidente desistiu do encontro para evitar se expor em meio à crise ambiental.