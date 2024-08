“Que medo desse voo”, disse vítima em mensagem durante voo

Rosana dos Santos, de 23 anos, foi uma das 62 vítimas da queda do voo 2283 da Voepass, em Vinhedo, interior de São Paulo

Rosana Santos Xavier tinha de 23 anos Reprodução/Redes sociais

PODER360 11.ago.2024 (domingo) – 13h21



Rosana dos Santos, de 23 anos, foi uma das 62 vítimas da queda do voo 2283 da Voepass, em Vinhedo, interior de São Paulo, na 6ª feira (9.ago.2024). A passageira chegou a mandar mensagens para a família em que dizia estar com medo do avião.

“2 horas de voo, vamos chegar com chuva, que medo desse voo. Avião velho, tem uma poltrona quebrada. Caos”, diziam as mensagens enviadas pela jovem a um grupo da família, divulgadas pelo G1.

A mãe de Rosana, Rosemeire dos Santos, disse ao G1 que a jovem havia viajado a trabalho e que estava na aeronave em voo de volta para casa, em São Paulo.

Saiba quem são as 62 vítimas do voo da Voepass Famílias fazem reconhecimento de corpos As famílias das vítimas do voo 2283 fazem o reconhecimento dos corpos retirados dos escombros da aeronave. Segundo o Estado de São Paulo, até o sábado (10.ago) 26 núcleos familiares estavam no auditório do Instituto Oscar Freire, próximo à unidade central do IML (Instituto Médico Legal) da capital paulista, para realizar os procedimentos de coleta de material genético.

Até o momento, 2 dos 62 corpos foram identificados. Segundo o Estado, os familiares são orientados sobre a entrega de documentações médicas que possam auxiliar na identificação e da coleta de materiais genéticos, que segue uma ordem de realização para seleção:

mãe e/ou pai dos desaparecidos; filho e/ou cônjuge do desaparecido; irmão germano do desaparecido; 2 ou mais irmãos germanos do desaparecido. ENTENDA O CASO A aeronave, do modelo ATR-72, havia decolado de Cascavel, no Paraná, e tinha como destino o Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP). É o acidente mais grave na aviação comercial brasileira desde 2007.

O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), da FAB (Força Aérea Brasileira), investiga o caso.

Leia mais:

