Que ninguém mais ouse acabar com a cultura do país, diz Lula

Sem citar Bolsonaro nominalmente, chama o antecessor de “tranqueira”; em fala, também critica o governo de Michel Temer

“Eu espero que nunca mais na vida apareça alguém que ouse acabar com o Ministério da Cultura”, disse Lula na inauguração de uma fábrica de medicamentos da Hemobrás Sérgio Lima/Poder360 – 20.mar.2024

PODER360 4.abr.2024 (quinta-feira) – 18h38



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em evento em Pernambuco, o petista disse esperar que ninguém mais “ouse” acabar com a cultura do país. Esta é a 2ª vez que o atual chefe do Executivo brasileiro critica o seu antecessor só nesta 5ª feira (4.abr.2024).

“Eu espero que nunca mais na vida apareça alguém que ouse acabar com o Ministério da Cultura e acabar com a cultura nesse país”, disse Lula sem citar Bolsonaro nominalmente. A declaração se deu durante a inauguração da fábrica de medicamentos voltados para o tratamento da hemofilia, em Goiana (PE).

Em 2019, ainda no início de seu mandato, Bolsonaro extinguiu o Ministério da Cultura. Depois de ser eleito para o seu 3º mandato, Lula recriou o órgão.

Na noite desta 5ª feira (4.abr), o presidente sancionará o projeto de lei que institui o marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura.

No evento, Lula disse ainda que, no restante de seu governo, pretende fazer o que “não foi feito” nos últimos 6 anos, desde o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), em referência aos governos de Michel Temer (MDB) e de Bolsonaro.

O petista também chamou Bolsonaro de “tranqueira” e voltou a falar em “fábrica de mentiras” e de fake news.

“Esse país não pode ficar subordinado à fábrica de mentiras, à fábrica de fake news, à fábrica de ódio. É importante que vocês estejam dispostos a cuidar dos filhos de vocês para não permitir que as meninas e os meninos desse país sejam vítimas da quantidade de insinuações, de mentiras, de leviandades, de acusações, de coisas que não tem pé nem cabeça”, declarou.

Lula já havia feito críticas a Bolsonaro mais cedo nesta 5ª feira (4.abr). Em evento de inauguração a Estação Elevatória de Água Bruta de Ipojuca, no município de Arcoverde (PE), o petista também falou na “fábrica de mentiras”, mas não citou Bolsonaro diretamente.

FÁBRICA DE MEDICAMENTOS HEMOBRÁS O governo Lula inaugurou na tarde desta 5ª feira (4.abr) uma fábrica de medicamentos para o tratamento da hemofilia, da Hemobrás (Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia), em Goiana (PE).

A capacidade produtiva da fábrica será de 1,2 bilhão de unidades do medicamento fator 8 recombinante (Hemo-8r) por ano. O esperado pelo governo é que os medicamentos produzidos passem a abastecer o SUS (Sistema Único de Saúde) a partir de setembro.

Lula foi acompanhado da primeira-dama Janja. Além dela, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, e a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), também participaram do evento.

Eis a lista de autoridades presentes na cerimônia:

André de Paula, ministro da Pesca e Agricultura; Alexandre Padilha, ministro-chefe da Secretaria das Relações Institucionais; Eduardo Honório, prefeito de Goiana (RE); Humberto Costa (PT-PE), senador. João Campos (PSB), prefeito do Recife; Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação; Raquel Lyra (PSDB), governadora de Pernambuco; Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil; Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos; e Waldez Góes, ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional.