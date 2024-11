Que tal aprender a fazer Bolo de Sonho?

O famoso sonho de padaria já é uma delícia do tamanho e jeitinho dele, não é mesmo? Mas já pensou em fazer ele com tamanho maior? Para te ajudar a inovar, ensinamos a fazer o saboroso Bolo de Sonho, que rende até 8 fatias.

Para conferir o modo de preparo, confira a receita completa abaixo:

Bolo de Sonho

Ingredientes:

Para a Massa

3 ovos grandes

1/2 xícara de açúcar refinado

3/4 xícara de Farinha de Trigo Finna Tradicional

1 colher (sopa) de essência de baunilha

Para o Recheio

2 gemas

40g de açúcar

20g de Farinha de Trigo Finna Tradicional

250 ml de leite

1/2 colher (chá) de essência de baunilha

Para a Calda

1 xícara de água

3/4 de xícara de açúcar

Modo de Preparo:

Massa

– Bata os ovos na batedeira até dobrar de volume. Adicione a essência de baunilha. Acrescente aos poucos o açúcar. Com uma espátula, incorpore aos poucos a Farinha Finna;

– Quando a mistura estiver homogênea, transfira para uma forma untada com manteiga e farinha de trigo. Asse em forno pré-aquecido, a 180 graus, por mais ou menos 25 minutos. Espere esfriar e desenforme.

Recheio

– Em uma panela, coloque as gemas, a Farinha Finna e o açúcar. Misture bem. Acrescente leite e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até engrossar. Desligue o fogão e incorpore a baunilha. Transfira para um recipiente e cubra com papel filme;

– Leve para geladeira para resfriar.

Calda

– Misture água e açúcar e leve ao fogo. Deixe ferver até derreter o açúcar. Deixar esfriar.

Montagem

– Deixe o bolo esfriar e faça alguns furinhos com ajuda de um palito de dente, em seguida, pincele com a calda já fria. Cubra o bolo com o recheio e coloque a segunda camada do bolo por cima. Fure o segundo bolo e pincelar a calda de açúcar novamente. Polvilhe açúcar de confeiteiro.

Rendimento: 6 a 8 fatias

Tempo de Preparo: 1h30