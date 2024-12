“Quebrador de recordes”: joia de 14 anos treina com elenco do Arsenal

Aos 14 anos, o meia Max Dowman já treina com o elenco principal do Arsenal. Considerado uma grande joia dos Gunners para o futuro, o jovem atleta esteve com com os profissionais antes do jogo contra o Crystal Palace pela Copa da Liga Inglesa, nesta quarta-feira (18/12).

Considerado um “quebrador de recordes”, Dowman faz 15 anos no dia 31 de dezembro. No entanto, só poderá assinar um contrato profissional ao fim de 2025, quando completar 16 anos.

A expectativa sobre o futuro de Max Dowman é grande. A joia da base dos Gunners é o atleta mais jovem a jogar na categoria sub-21 do clube, além de ser o jogador mais novo a marcar um gol na Liga Juvevil da Uefa.

O Arsenal deve apostar em jovens atletas no elenco profissional. Recentemente, o treinador Mikel Arteta resolveu dar minutos a outra jovem estrela, Ethan Nwaneri, de 17 anos.

O Arsenal venceu o Crystal Palace por 3 x 2.