Quebrando Tabus: ‘Isto Não é Podcast’ e a Nova Cara da Liberdade Religiosa no Brasil

Prepare-se para conhecer um projeto revolucionário que está mudando a forma como os brasileiros entendem e celebram a diversidade religiosa: Isto Não é Podcast. Este não é apenas mais um programa de entrevistas. É um movimento inclusivo, visionário e profundamente humanitário que desempenha um papel crucial no combate à intolerância e à desinformação.

A Origem de um Projeto Transformador

Desde seu início em 2021, Isto Não é Podcast nasceu sem a pretensão de se tornar um canal focado em espiritualidade. No entanto, a jornada de Felipe e sua equipe os levou a um caminho onde a necessidade de dar voz às religiões e crenças marginalizadas se tornou evidente. Felipe, com seu interesse profundo pelo oculto e pelo sobrenatural, encontrou no podcast uma forma de explorar e entender essas vertentes de maneira cuidadosa e respeitosa.

Felipe compartilha: “Começamos em 2021 sem nenhuma pretensão que fosse um programa voltado à espiritualidade, porém aos poucos fomos sendo encaminhados para esse ramo. Sempre tive interesse no oculto e nesses pontos de religiões, vertentes pouco faladas, e através do programa consegui entender muita coisa que queria, e enxergar o sobrenatural de uma forma mais cuidadosa do que antigamente. Não acredito que qualquer coisa seja manifestação espiritual. A propósito, vim de trabalhos em futebol, repórter, narrador. O Jozieltambém trabalhou com sonoplastia em rádios de São Paulo fazendo o trabalho com futebol também. O Bruno e o Rafael eu chamei para esse projeto e conheço praticamente desde quando criança.”

Uma Equipe Diversa e Visionária

Felipe, Joziel, Bruno e Rafael são os corações e mentes por trás desse projeto inovador. Cada um traz uma perspectiva única, mas todos compartilham um objetivo comum: dar voz a quem não tem voz. Felipe e Joziel, ambos com experiências anteriores em futebol e rádio, trouxeram uma nova dinâmica e energia ao podcast. Bruno e Rafael, amigos de infância de Felipe, foram convidados para se juntar a essa jornada transformadora.

Rafael reflete: “O Isto Não é Podcast surgiu na minha vida sem muitas pretensões e me fez evoluir em muitas questões. Mesmo nunca sendo próximo à espiritualidade, me trouxe insights e autoconhecimento que levo para a vida. Isso vai além da espiritualidade, pois aprendemos a lidar com pessoas de todos os tipos. A relação entre nós é de união, mesmo com momentos de atrito, o que é normal. No geral, o INÉ é um local de aprendizado e muita risada, despertando nossa criança interior mesmo com assuntos sérios.”

Joziel compartilha sua experiência: “Após vários projetos que não prosperaram, o ‘Isto Não é Podcast’ surgiu como minha última tentativa. Hoje, ele é uma parte fundamental da minha vida, proporcionando experiências e conexões valiosas que levarei para sempre.”

Bruno acrescenta: “O ‘Isto Não é Podcast’, na minha percepção, era algo programado em minha vida. Através do programa, consegui entender sobre culturas e nossa verdadeira história. Muitos programas servem como uma verdadeira aula.”

A equipe é um exemplo vivo de união na diversidade. Felipe é cristão, Joziel é espiritualizado e Bruno não possui religião, mas todos compartilham um profundo respeito e um coração puro, dedicados a promover a liberdade de crença e a inclusão.

Defendendo a Liberdade de Crença

Isto Não é Podcast é o primeiro podcast no Brasil a defender a liberdade de crença de forma tão abrangente. Eles abriram espaço para pessoas de todas as formas, correntes e pensamentos religiosos, permitindo que cada um expresse sua fé e mostre seu trabalho sem julgamento. O Brasil enfrenta um crescente problema de intolerância religiosa, e este podcast desempenha um papel fundamental ao proporcionar informação e dar voz às pessoas marginalizadas.

Reunindo Grandes Nomes do Ocultismo Brasileiro

Um dos aspectos mais notáveis de Isto Não é Podcast é sua capacidade de reunir grandes nomes do ocultismo brasileiro. Pessoas de respeito e tradição, que lutam há anos para que o ocultismo seja respeitado e reconhecido, já passaram pelo programa. O saudosos e renomados Sacerdotes Danilo Coppini, Jorge Flores, FraterMagog, Marcelo Del Debbio, e Frater Goya, imensas referências no ocultismo brasileiro e internacional, são alguns dos convidados que contribuíram significativamente. A importância de dar voz aos verdadeiros praticantes do Brasil é crucial, permitindo que o público analise e reconheça a verdade no meio das mentiras que muitos professam.

O podcast já recebeu inúmeros sacerdotes do ocultismo e líderes de grandes religiões no Brasil, contribuindo significativamente para o crescimento e a união dos brasileiros que amam e respeitam a magia e as religiões cultuadas em nosso solo. Isto Não é Podcast é mais do que um programa; é um canal de inclusão, respeito e compreensão mútua.

Exemplos de Inclusão e Diversidade

Desde sacerdotes e médiuns até empresários, artistas e anônimos com histórias fascinantes, todos encontram um espaço para compartilhar suas experiências. Essa pluralidade de vozes não só enriquece o conteúdo, mas também promove uma maior compreensão e respeito entre diferentes culturas e crenças.

O Papel Fundamental no Combate à Intolerância

No Brasil, a intolerância religiosa cresce a cada dia, tornando iniciativas como Isto Não é Podcast ainda mais essenciais. Ao abrir um espaço para o diálogo e a troca de experiências, o podcast ajuda a combater preconceitos e estereótipos, promovendo uma sociedade mais inclusiva e tolerante. A cada episódio, os ouvintes são convidados a refletir sobre suas próprias crenças e a apreciar a riqueza da diversidade espiritual.

Impacto e Reconhecimento

Isto Não é Podcast já conquistou um lugar especial no coração de muitos brasileiros. Seu compromisso com a ética, o respeito e a transparência é evidente em cada episódio. A equipe trabalha incansavelmente para garantir que cada convidado seja tratado com dignidade e que suas histórias sejam contadas de maneira justa e honesta. Esse compromisso com a verdade e a inclusão fez do podcast um dos mais respeitados e admirados do país.

Conheça hoje o Isto Não é Podcast e se encante com a diversidade de histórias e crenças que ele apresenta. Cada episódio é uma oportunidade de aprender, crescer e se conectar com o que há de mais autêntico na espiritualidade humana. Siga o podcast nas redes sociais e faça parte deste movimento que está transformando vidas e promovendo a verdadeira liberdade de crença no Brasil.

Para maiores informações entre em contato: @istonaoepodcast_oficial