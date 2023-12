Queda de avião monomotor deixa cinco mortos em Jaboticabal

Um trágico acidente ocorreu na manhã deste sábado, 23, em Jaboticabal, interior de São Paulo, quando um avião monomotor caiu em uma área residencial. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente resultou na morte de cinco pessoas. A queda aconteceu na praça das Jaboticabeiras, localizada no bairro Jardim Universitário. Após a queda, o avião, identificado como PT-ZVL, explodiu, deixando as vítimas carbonizadas, incluindo uma criança. O Samu foi acionado para auxiliar no resgate das vítimas. As autoridades competentes já foram acionadas para investigar o acidente. O Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, localizado em São Paulo, e o órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) estão no local para realizar a perícia e verificar a documentação do avião. O Cenipa tem como objetivo investigar ocorrências aeronáuticas, visando prevenir futuros acidentes com características semelhantes. A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que as investigações serão concluídas no menor prazo possível, levando em consideração a complexidade de cada ocorrência e a necessidade de identificar os possíveis fatores contribuintes.

…atualizando oco na Avenida Serafina Gonzales, 51 -Jaboticabal. Queda de aeronave. Constatado mais um corpo carbonizado (de uma criança). Totalizando assim 5 óbitos. No momento não é possível confirmar a idade. Registramos aqui nossos sentimentos aos familiares e amigos #193I — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) December 23, 2023