Queda de bilionários na China chega a 36% em três anos

Nos últimos três anos, a China registrou uma queda significativa no número de bilionários, com uma redução superior a um terço, conforme aponta a pesquisa realizada pela Hurun. Esse fenômeno é atribuído ao aumento da intervenção do governo na economia e à fraqueza do mercado de ações, que enfrenta os efeitos de uma crise imobiliária prolongada. Rupert Hoogewerf, presidente do Hurun Report, destacou que a lista de bilionários da China encolheu pelo terceiro ano consecutivo, um fato sem precedentes. No último ano, o número de pessoas com fortunas superiores a 5 bilhões de yuans, equivalente a cerca de US$ 700 milhões, caiu 12%, totalizando quase 1.100 indivíduos. Desde o auge em 2021, quando 1.465 bilionários foram contabilizados, a redução chega a 25%.

Atualmente, a lista conta com 753 bilionários, o que representa uma diminuição de 36% desde 2021. Somente no último ano, a queda foi de 16%. Além disso, a pesquisa revelou uma significativa renovação entre os nomes, com cerca de 50% dos empreendedores deste ano não figurando na lista há cinco anos. O novo destaque entre os mais ricos da China é Zhang Yiming, o fundador da empresa que controla a popular plataforma TikTok. Sua fortuna é estimada em US$ 49 bilhões, consolidando sua posição no topo da lista em um cenário de mudanças drásticas no perfil dos bilionários do país.

*Reportagem produzida com auxílio de IA