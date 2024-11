Queda de elevador deixa dois mortos em prédio no Horto Florestal

Um elevador despencou do sexto andar de uma das torres do Condomínio Edifício Splendor, localizado no Horto Florestal em Salvador, na manhã desta quinta-feira (14). Segundo informação divulgada pelo Corpo de Bombeiros, o acidente deixou ao menos dois mortos no local. A Defesa Civil e a Polícia Militar também foram acionados ao local.

As vítimas eram trabalhadores que realizavam uma mudança em um dos apartamentos. Informações apontam que o acidente ocorreu por volta das 10h da manhã e a dupla estava dentro do elevador no momento do acidente e foram esmagadas depois que o elevador foi destruído ao cair de uma altura de mais de 20 metros. Um dos corpos já foi retirado dos escombros e o segundo ficou preso nas ferragens.