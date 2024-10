Queda e pontos na cabeça: saiba o que aconteceu com o presidente Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sofreu um acidente doméstico no sábado, 19, e precisou ser atendido no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, o que levou ao cancelamento de uma viagem que faria à Rússia. O caso veio a público no domingo, 20.

Lula esteve em São Paulo no sábado para um compromisso com Guilherme Boulos (PSOL), candidato à prefeitura. Por causa do mau tempo, a caminhada programada foi substituída por um evento fechado. Após a agenda, o presidente retornou a Brasília.

Já na capital, ele sofreu uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada, informou o jornal O Globo. Com um corte na parte de trás da cabeça, Lula foi levado ao Hospital Sírio-Libanês, onde recebeu cinco pontos.

O boletim médico indicou que, após avaliação, os profissionais de saúde recomendaram que o presidente evitasse voos longos. Em decorrência da orientação, a Secretaria de Comunicação da Presidência confirmou o cancelamento da viagem de Lula à Cúpula dos Brics em Kazan, na Rússia, prevista para a tarde de domingo.

Apesar do acidente, o presidente foi considerado apto para continuar com suas atividades habituais, seguindo sob os cuidados médicos do Dr. Roberto Kalil Filho e da Dra. Ana Helena Germoglio. Lula participará das reuniões do Brics por videoconferência, enquanto os compromissos em Brasília não sofrerão alterações.

Leia Também: Lula cancela ida a Rússia após sofrer queda no banheiro e levar pontos na cabeça