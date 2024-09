Queijeiros participaram do Encontro Nordestino de Leite e Derivados, que aconteceu no Maranhão, entre os dias 1º a 4 de setembro.

O XVIII Encontro Nordestino do Setor e Leite e Derivados – ENEL, organizado pelo Sebrae, reuniu no Maranhão, entre os dias 1º a 4 de setembro, técnicos, convidados, autoridades, produtores e representantes de parceiros que buscam o desenvolvimento desta importante cadeia.

Participando do projeto de Desenvolvimento de Queijarias Artesanais no Extremo-Sul, produtores dos municípios de Medeiros Neto, Itanhém, Itamaraju, Vereda e Porto Seguro integraram a missão técnica, a convite do Sebrae, para disputar o Concurso de Produtos Lácteos do Nordeste.

Entre as 590 amostras de queijo, os produtos do Extremo-Sul baiano se destacaram, proporcionando aos produtores da região a conquista de 27 medalhas, entre elas ouro, prata, bronze e Seleção Queijista (destinada à relação dos 10 queijos que mais se destacaram). A empresa Queijos Maravilha, da cidade de Medeiros Neto, recebeu esse título, além de outras 3 medalhas de ouro e prata.

O analista e gestor do Projeto Leite e Derivados do Sebrae em Teixeira de Freitas, Ismael Trindade, parabenizou os produtores por mais essa conquista. “Estes feitos evidenciam o impacto positivo do projeto de Desenvolvimento de Queijarias do Extremo-Sul da Bahia e vamos buscar potencializar ainda mais o queijo artesanal baiano”, celebrou.

Um dos produtores medalhistas é o engenheiro agrônomo Roberto Botelho Canguçu, que cria búfalos na região de Porto Seguro há mais de 30 anos e, com orgulho, apresentou alguns de seus produtos. “O pai sempre fala que o queijo de amanhã tem que ser melhor que o de hoje. Então, persistimos na melhoria cada dia mais”, lembrou.

Na oportunidade, o produtor agradeceu o apoio do Sebrae para a evolução dos produtos. “As avaliações dos jurados nesses concursos nos fazem avançar e aprender. Com as ações do Sebrae, além de nos mobilizar, vai criando um grupo de queijeiros mais forte, nos impulsionando para melhorar. Através dessa introdução que o Sebrae nos proporcionou ao mundo do queijo, passamos a aprimorar muito e os resultados chegam constantemente”, pontuou.

O ENEL é um evento que busca capacitação e troca de experiências fortalecendo toda a cadeia produtiva do leite, junto aos incentivos propostos pelo projeto de Desenvolvimento das de Queijarias Artesanais, que resultaram em várias conquistas nos últimos anos para a região. Na 17ª edição do ENEL, em 2023, os produtores conquistaram 15 medalhas, entre elas 7 de bronze, 6 de prata e 2 de ouro. Em 2024, das 38 medalhas para produtores da Bahia, 27 delas foram para o Extremo-Sul.

Premiados da região:

1. Queijo Mussarela de Búfala- Queijos Maravilha – Seleção Queijista – Medeiros Neto

2. Queijo Mussarela de Búfala- Queijos Maravilha – Ouro – Medeiros Neto

3. Queijo Mussarela 2 Leite – Queijos Maravilha – Prata – Medeiros Neto

4. Queijo Mussarela Queijos Maravilha- Prata – Medeiros Neto

5. Queijo Mussarela com ervas finas – Laticínio Rios – Prata – Itanhém

6. Mussarela – Queijaria Vista Longa – Ouro – Itanhém

7. Serras baixas – Queijo do Monte – Ouro – Itamaraju

8. Manguaça – Queijo do Monte – Prata – Itamaraju

9. Terra Vista – Queijo do Monte – Prata – Itamaraju

10. Iogurte do Monte – Queijo do Monte – Prata – Itamaraju

11. Serra Cardeal – Queijo do Monte – Bronze – Itamaraju

12. Iogurte do Monte – Queijo do Monte – Bronze – Itamaraju

13. Queijo Cabacinha – Recanto do Queijo – Prata – Vereda

14. Queijo Nozinho temperado – Recanto do Queijo – Prata – Vereda

15. Queijo Cabacinha recheada com carne seca – Recanto do Queijo – Prata – Vereda

16. Manteiga – Recanto do Queijo – Prata – Vereda

17. Queijo Bahia Mussarela – Recanto do Queijo – Prata – Vereda

18. Doce de Leite cremoso – EG Sabores – Bronze – Medeiros Neto

19. Queijo Mussarela Vista Longa – Laticínio Vista Longa – Itanhém

20. Queijo Mozarela – Queijaria Maravilha – Bronze – Medeiros Neto

21. Burrata Trevo dos Búfalos- Trevo dos Búfalos- Ouro – Porto Seguro

22. Barra Trevo dos Búfalos- Trevo dos Búfalos- Bronze – Porto Seguro

23. Manteiga Trevo dos Búfalos – Trevo dos Búfalos- Bronze – Porto Seguro

24. Queijo Mussarela – Queijo do Campo – Bronze – Itanhém

25. Queijo Coalho – Queijo do Campo – Bronze – Itanhém

26. Cajaiba Cabacinha – Queijaria Dona Nega – Bronze – Itanhém

27. Cajaiba – Queijaria Dona Nega – Prata – Itanhém