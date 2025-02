Queimada de um lixão causa transtornos em Rio de Contas

Uma queimada no lixão de Rio de Contas, na Chapada Diamantina, mobilizou equipes municipais e voluntários nesta quarta-feira (05). O vento forte, porém, espalhou a fumaça em direção à cidade, causando preocupação entre os moradores, um carro-pipa foi chamado para combater o fogo.

Segundo a Nova Rio de Contas FM, o secretário municipal de meio ambiente, Vinicius Abreu, alegou que a equipe municipal foi acionada imediatamente após o incidente ser reportado. Em parceria com a secretaria de infraestrutura, recursos foram mobilizados para controlar o fogo.

Abreu classificou o incêndio como “criminoso” e anunciou que um Boletim de Ocorrência será registrado na delegacia para os responsáveis serem identificados e penalizados. As informações são do Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias.

A situação é considerada alarmante e as autoridades locais reforçam a necessidade de ações urgentes para prevenir futuros incidentes e proteger a comunidade.