As queimadas às margens das rodovias no território do Vale do Jiquiriçá têm se intensificado, especialmente na região de Jaguaquara. Na noite desta sexta-feira (27), um foco de incêndio foi registrado próximo da Rodovia Santos Dumont (BR-116), no distrito de Stela – Entroncamento de Jaguaquara, ao lado de uma concessionária de veículos.

O período seco e a estiagem favorecem o surgimento de queimadas, mas não foi confirmado se o incêndio desta sexta-feira foi provocado de forma intencional.