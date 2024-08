Queimadas fazem cidades do interior de São Paulo suspenderem aulas

Os incêndios que atingiram o interior de São Paulo fizeram algumas cidades afetadas pelo fogo e pela fumaça suspenderem as aulas na rede pública. O governo paulista decretou na sexta-feira (23), emergência em alguns municípios. Até agora, três suspeitos de provocar queimadas foram presos. Na manhã desta segunda-feira (26), a Defesa Civil do Estado afirmou que não há mais registro de focos ativos de incêndios, mas 48 municípios permanecem em alerta máximo para queimadas. Altinópolis, Brodowski, Batatais e Ribeirão Preto estão entre os municípios que suspenderam as aulas em suas redes municipais. Em Brodowski, as aulas serão retomadas nesta terça-feira (27). A prefeitura afirma que fará limpeza nas escolas nesta segunda-feira para receber os alunos.

Em Batatais, as aulas presenciais na rede pública foram suspensas – a mesma recomendação foi feita para a rede privada e estadual. A prefeitura de Ribeirão Preto também suspendeu as aulas da rede municipal de ensino. A Secretaria da Educação informou que a medida tem o objetivo de "garantir a saúde e segurança dos estudantes e profissionais". Em publicação no "Diário Oficial" neste domingo (25), a prefeitura de Altinópolis confirmou a suspensão das aulas por conta da necessidade de limpeza nas unidades escolares causadas pela fumaça, poeira e fuligem. Além disso, a administração destaca que muitas áreas rurais foram afetadas e que ainda existem focos de incêndios a serem combatidos. Na rede estadual, as aulas desta segunda-feira estão mantidas, após avaliação da Secretaria da Educação e da Defesa Civil do Estado. As escolas técnicas (Etecs) de Ribeirão Preto, Serrana, São Joaquim da Barra, Classe descentralizada de Morro Agudo, Batatais, Miguelópolis, Franca e Igarapava e na Fatec de Jaboticabal terão aulas remotas.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Tamyres Sbrile