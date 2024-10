Quem ainda está vivo do elenco de ‘Barrados no Baile’?

Faz mais de 30 anos que os alunos do colégio West Beverly High deixaram a telinha e muita coisa aconteceu desde então. ‘Barrados no Baile’ (1990-2000) não só foi o trampolim de muitos atores para a fama, como também lançou a moda das séries colegiais, que foram febre na década de 1990, e influenciou na brasileira ‘Malhação’. Tentaram até emplacar um novo programa, inspirado nos mesmos moldes, fazendo ainda referência aos inesquecíveis personagens, mas o recente reboot ‘BH 90210’ foi logo cancelado…

Mas por onde andam as estrelas da produção? Clique na galeria e nos acompanhe nessa viagem no túnel do tempo neste antes e depois dos atores de ‘Barrados no Baile’. Alguns já não estão mais entre nós.

Leia Também: Suposto 4º filho de Gugu desabafa em meio a processo de DNA