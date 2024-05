Quem é a brasileira que venceu ex-morena do Tchan no fisiculturismo

Giselle Machado venceu o NY Pro, concurso de fisiculturismo realizado em Nova York, nos Estados Unidos. A brasileira derrotou a ex-morena do Tchan Juliane Almeida e ficou com o primeiro lugar da competição na categoria Wellness.

A moça participa da modalidade desde 2014, tem 28 anos de idade e nasceu em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Giselle conta com diversos títulos nacionais e internacionais, como duas vitórias no Arnold South America.

A fisiculturista tem mais de 500 mil seguidores no Instagram. Giselle ampliou a sua área de atuação e hoje também presta consultoria para futuros atletas do ramo. Ela também é formada em administração e já morou em países como o México, Estados Unidos, República Dominicana e hoje reside em Dubai.

Após o título em Nova York, Giselle Machado comemorou nas redes sociais. “Quando ninguém acredita em ti, a tua família te ajuda a manter a tua fé. Quando as pessoas falam mal de ti, tu continuas adiante, independentemente de qualquer coisa”.

Apesar de não ter levado a vitória, Juliane Almeida se disse feliz com o resultado e com sua evolução. “Me superar sempre será o grande objetivo. Trouxe um físico bem melhor que Pittsburgh. A palavra desistir nunca esteve no meu vocabulário. E digo para você: ‘Nunca desista dos seus sonhos’”, disse.

E finalizou: “O caminho pode ser difícil e cheio de obstáculos, mas cada tentativa é um passo a mais em direção à vitória. Persistência e determinação são fundamentais. Continue tentando, pois cada esforço traz você mais perto do sucesso”, completou.