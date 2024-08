Quem é a ex-global que comanda a comunicação de Pablo Marçal

A atriz Luma Vidal, que fez participações em novelas de Globo, Band e Record, é a responsável pela comunicação de Pablo Marçal, candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo. Vidal conheceu Marçal há três anos nas redes sociais, época em que o coach dizia ter horror à política.

Quando entrou na Clubhouse, uma rede social com conteúdos em áudio, Luma Vidal percebeu que o perfil de Marçal era um dos mais comentados. Depois de identificar um “gênio” no coach, a atriz e publicitária passou a acompanhar as lives de Marçal também no Instagram e no YouTube.

“Eu vi verdade nele, me conectei. Ele é cristão, mas não religioso. Fazia lives com famosos, mas discordava enfaticamente se fosse preciso”, afirmou Vidal em conversa com a coluna.

A partir daí, Vidal foi notada pelos comentários que fazia nos vídeos de Marçal. Muitos viravam posts do coach. Presença constante nas lives, Vidal enviou uma mensagem ao perfil de Marçal no Instagram. “Se você gostou das frases, tem muito mais. Me contrata”, afirmou Vidal, que logo foi contratada e passou a comandar as redes de Marçal.

Pablo Marçal ficou magoado com ironia de Bolsonaro e cobrou devolução de doação de R$ 100 mil feita em 2022

Marçal pretende disputar a prefeitura de São Paulo nas eleições deste ano

Pablo Marçal está sendo processado por participante do reality “La Casa Digital”

Marçal declarou um patrimônio de mais de R$ 193 milhões

Pablo Marçal conversa com participantes da segunda edição do reality

Pablo Marçal em episódio da segunda edição do reality “La Casa Digital”

Pablo Marçal

Luma Vidal chefiou a comunicação da campanha de Marçal à Presidência em 2022, mas por pouco tempo: a candidatura foi barrada pela Justiça Eleitoral depois da anulação da convenção partidária que definiu Marçal como candidato. O partido de Marçal era o Pros, que depois apoiou Lula. Ainda em 2022, Marçal tentou se eleger deputado federal, mas foi alvo do Ministério Público Eleitoral e tampouco teve sucesso.

A atriz fez participações nas novelas “A favorita”, “Tempos modernos”, Negócios da China” e “Passione” na Globo, onde também frequentava a plateia do o “Programa do Jô”; e “Dance, dance, dance” na Band. Vidal estava gravando a décima temporada de “Reis”, novela bíblica da Record, quando foi convidada por Marçal para trabalhar em sua campanha à prefeitura paulistana.

“Ele parece um maluco às vezes. Maluco ou gênio? Só o tempo vai dizer. Eu o acho um gênio”, afirmou. Questionada sobre as diversas pendências judiciais de Marçal, respondeu:

“Marçal tem histórias do passado dele, mas acredito que ele justificou e ressignificou. Não temos como conhecer as pessoas na totalidade. Dentro do que eu conheço dele, coloco a mão no fogo. Se eu soubesse de qualquer coisa que o descredibilizasse, eu teria saído”.