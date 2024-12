Quem é a influenciadora apontada como novo affair de Cezar Black

A Coluna Fábia Oliveira já contou, com exclusividade, que Cezar Black estaria vivendo um affair com uma influenciadora gaúcha que mora em São Paulo. E aí, a gente foi em busca de mais informações sobre a moça para matar a curiosidade de vocês, queridos leitores.

Acontece que Carla Moraes completou 26 anos em outubro, tem 35,5 mil seguidores no Instagram e compartilha com seus seguidores sua rotina fitness, além de viagens e eventos dos quais participa.

A revelação do romance

Pouco mais de uma semana após anunciar o fim do relacionamento de um ano com Kally Fonseca, parece que a fila começou a andar para Cezar Black. A Coluna Fábia Oliveira descobriu, com exclusividade, que o ex-BBB estaria vivendo um affair com uma influenciadora de São Paulo.

Fontes desta jornalista que vos escreve contaram que os dois estão ficando, mas ainda não é um namoro. Eles andam até trocando interações fofas pelas redes sociais. Será que teremos um novo casal formado em breve? Isso só o tempo será capaz de dizer…

Procurada pela coluna, Carla Moraes negou que esteja rolando algo a mais entre ela e Cezar Black. A moça garante que os dois são apenas amigos e diz que conhece Black antes mesmo do enfermeiro entrar no BBB e ficar famoso.

Cezar Black pega Kally Fonseca de surpresa e termina relação

O enfermeiro Cezar Black, que participou do BBB, e a cantora Kally Fonseca não estão mais juntos. O casal se conheceu durante o confinamento em A Fazenda 15, reality show da Record, e estava junto desde o fim do programa. No fim do mês passado, Cezar publicou que ambos vão seguir “rumos diferentes”. A coluna Fabia Oliveira apurou que a loira foi pega de surpresa.

Os fãs mais atentos perceberam que os perfis de Cezar Black e Kally Fonseca já não possuem fotos do casal. De acordo com informações obtidas pela coluna, que tem amigos em todos os lugares, a cantora não esperava ser exposta dessa maneira e nem sabia que o ex-amado revelaria o fim da relação.

Nos stories, o ex-BBB falou sobre o fim do namoro de pouco mais de um ano. “A felicidade pode ser encontrada nos pequenos gestos. Num carinho, num sorriso, num abraço. Foi como nosso amor começou. Ao longo desse pouco mais de um ano vivemos muitos momentos juntos. Estes de felicidades, de sorrisos, de amor”, começou.

O ex-BBB afirmou que o casal viveu diversas brigas. “Como em toda relação houveram [sic] dificuldades, conversas tensas que se tornaram lições e nos fizeram amadurecer como casal. Hoje nossas vidas tomam rumos diferentes, onde cada um irá buscar o caminho que lhe faz sentido neste momento”, seguiu Cezar Black.

“De nós guardo apenas tudo de lindo que vivemos. Todas as gargalhadas, brincadeiras, carinhos e amor. Foi sempre muito verdadeiro e especial. Para todos que acompanharam nossa relação, o meu muito obrigado por todo o carinho e por sempre estarem ao nosso lado”, encerrou Cezar Black.

Em julho, Cezar Black usou as redes sociais para falar do ciúme da então namorada. “A Kally é ciumenta? Acho que não, é só fazer o que ela pede e avisar que horas vou chegar, não ter amizade com homens que gostam de tomar cerveja no boteco. Ah, e amizade com mulher é fora de possibilidade”, comentou o ex-peão, ao responder o questionamento de um seguidor.

Kally detalhou o rompimento

A cantora Kally Fonseca usou as redes sociais para conversar com os seguidores e fãs sobre o término da sua relação com o enfermeiro Cezar Black. Eles se conheceram em A Fazenda 15 e estavam namorando desde o fim da atração. Em um vídeo publicado no seu perfil do Instagram, no dia seguinte ao anúncio do agora ex, ela disse que o fim no namoro já tinha ocorrido há um mês.

“Preferi me pronunciar porque sou muito transparente, vocês sabem, e pra mim é a melhor forma de falar desse assunto que é da minha pessoal, mas compartilhei com muita gente”, começou Kally Fonseca. “Não tem como acabar um relacionamento e você estar bem né, é óbvio. Tínhamos conversado e terminado há mais ou menos um mês, e estávamos esperando o momento certo pra compartilhar com vocês”, disse.

A cantora também negou que tenha abandonado o ex-peão de A Fazenda em um momento difícil para ele. “O Rocco passou por uma cirurgia, um momento bem difícil, é um cachorro que o Black tem há mais de 11 anos e que eu peguei um amor enorme. Eu não abandonei o Black em um momento difícil, pelo contrário, neste momento em que ele esteve com o Rocco doente, eu estive presente, mesmo a gente terminado”, garantiu.

Ela encerrou o vídeo dizendo que até tentou manter a relação viva, em vão. “Foi tudo muito verdadeiro da minha parte, não tenho vergonha de falar o que eu vivi e o que passei. Fui verdadeira sobre meus sentimentos, só que a vida, hoje, tomou novos rumos. Ele tem as prioridades dele e nosso relacionamento estava tendo desgastes. Eu tentei, ele não quis, e nada mais justo do que ele dar esse pontapé inicial e divulgar”, afirmou Kally Fonseca.