Quem é a jornalista casada com Roberto Kovalick há 29 anos

Roberto Kovalick, um dos jornalistas mais conhecidos da televisão brasileira, é casado há 29 anos com a jornalista Karina Kovalick, que já foi correspondente do O Globo no Japão. A vida pessoal do casal, embora longe dos holofotes, é marcada por uma união sólida e discreta.

Há dois anos, na ocasião do aniversário do casamento, Roberto fez uma declaração à esposa nas redes sociais. “27 anos de casamento passaram como um sopro. Que os próximos 27 passem bem devagarinho, para eu aproveitar cada momento ao lado do amor da minha vida”, escreveu.

Confira alguns cliques do casal: