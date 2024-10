Quem é a pastora eleita em SP que já é vereadora em cidade do interior

São Paulo — Eleita com 74,2 mil votos para uma das 55 cadeiras da Câmara Municipal paulistana, a Pastora Sandra Alves (União), conhecida como Sandrão, é, atualmente, vereadora em Boituva, cidade que fica a 111 quilômetros da capital paulista. Ela foi a décima candidata mais bem votada no último domingo (6/10).

A pastora, que tem 2,7 milhões de seguidores no Instagram, era uma das apostas do cacique do partido, o presidente da Câmara, Milton Leite, como puxadora de votos da legenda. Por isso, ela teve uma das campanhas mais caras para o Legislativo paulistano neste ano, com despesas que superaram R$ 3,7 milhões.

Nas eleições de 2020, quando foi eleita em Boituva, Sandrão havia concorrido pelo PSDB. Na cidade, que tem cerca de 32 mil eleitores, ela havia obtido 410 votos. Naquela eleição, a pastora declarou não possuir bens. Para concorrer na disputa deste ano, ela informou possuir pouco mais de R$ 628 mil, a maioria em aplicações financeiras.

O fato de possuir mandato no Legislativo de uma cidade não impede a parlamentar de concorrer em outro município. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) deferiu a candidatura da pastora.

Ao todo, o União Brasil elegeu sete vereadores na eleição deste ano. Sandrão foi a segunda mais votada do partido, atrás apenas do advogado Rubinho Nunes, que já era vereador da capital e foi reeleito.