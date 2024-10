Quem é Ally Alexandrino: do interior do Piauí para mais de 40 países com sua música

Nascido em Parambu, no Ceará, e criado no interior de São Paulo, Ally Alexandrino é um nome em ascensão no cenário pop brasileiro. Com apenas 21 anos, ele já conquistou o público nacional e internacional, sendo ouvido em mais de 40 países. Desde os 3 anos de idade, Ally canta e, na adolescência, começou a compor, desenvolvendo um estilo musical coeso e autêntico que reflete sua vivência e emoções.

Ally, que nasceu Ramon Pereira Alexandrino de Melo, foi adotado e inicialmente chamado de Matheus. Sua infância em um vilarejo chamado Curral de Pedras, no Piauí, foi marcada por desafios. Até os 8 anos, viveu em uma comunidade sem energia elétrica ou água encanada. Sua mãe, Ionara Pereira Alexandrino, trabalhou na roça para sustentar Ally e suas irmãs. A história de superação e resiliência permeia suas composições e o conecta com uma ampla audiência.



Um dos aspectos mais notáveis de Ally é sua transparência sobre saúde mental. Ele faz parte da comunidade LGBT e fala abertamente sobre sua luta contra o transtorno de personalidade borderline, abordando questões de saúde mental em suas redes sociais de maneira honesta. Essa vulnerabilidade atraiu muitos admiradores, que se identificam com sua jornada.

Autodidata, Ally aprendeu a ler e escrever sozinho aos 3 anos, e desenvolveu seu inglês assistindo a séries e clipes a partir dos 11. Ele é apaixonado por música e audiovisual, encontrando inspiração em grandes artistas como Rita Lee, David Bowie, Lady Gaga, Amy Winehouse, Lana Del Rey e Phoebe Bridgers. Seu clipe favorito de todos os tempos? “Thriller”, do icônico Michael Jackson.

Ally também expressa sua personalidade através de pequenas, mas significativas, tatuagens, como a de um ursinho carinhoso azul em seu braço direito, que homenageia sua infância. Ele revela que adorava patinar quando morou em Ribeirão Preto e que tem uma forte conexão com a meditação e a natureza. Sua cor favorita, azul, reflete um pouco da serenidade que busca em sua vida cotidiana.

Com lançamentos musicais que têm recebido aclamação tanto no Brasil quanto no exterior, Ally Alexandrino é mais do que um cantor promissor; ele é uma voz autêntica que representa a nova geração. Sua trajetória, marcada por desafios, criatividade e uma profunda conexão emocional com seu público, faz dele uma figura essencial a ser acompanhada no cenário musical contemporâneo.