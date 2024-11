Quem é Ana Paula Minerato, modelo que cometeu racismo contra cantora

Ana Paula Minerato, modelo e ex-musa da Gaviões da Fiel, foi desligada de todas as atividades da escola de samba após o vazamento de áudios atribuídos a ela com teor racista. Além disso, também foi demitida da Band por conta dos comentários ofensivos.

Ana Paula Minerato é uma modelo e influenciadora conhecida por sua longa relação com a Gaviões da Fiel, escola de samba da torcida organizada do Corinthians. Iniciou sua trajetória como musa da escola, destacando-se por sua presença marcante nos desfiles do Carnaval de São Paulo.

Além disso, Minerato ganhou notoriedade ao participar de reality shows como A Fazenda, na qual seu carisma e personalidade renderam destaque.

