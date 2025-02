Quem é Bianca Censori, mulher de Kanye West que foi pelada ao Grammy

(FOLHAPRESS) – Kanye West e a esposa, Bianca Censori, ficaram apenas alguns minutos no tapete vermelho do Grammy, neste domingo (2), antes de serem expulsos da premiação. O “close”, porém, foi suficiente para dominar as manchetes e as redes sociais da noite.

Isso porque Bianca apareceu pelada, vestindo apenas um tubinho transparente e um casaco de pele – que foi usado só para descer do carro e caminhar até a entrada do evento.

Apesar do look ter chocado muita gente, não é a primeira vez que Bianca desfila nua ou seminua em público. Casada com Kanye desde 2022, a arquiteta constantemente é vista em looks nada ortodoxos.

Bianca tem 30 anos, é australiana e conheceu Kanye, 47, trabalhando em uma de suas empresas. Em recente viagem a Melbourne, sua terra natal, ela foi flagrada vestindo roupas “normais” enquanto estava sem o marido: um moletom preto de capuz, calça preta e tênis.

A foto ajudou a engrossar rumores que circulam nas redes sociais de que Kanye obrigaria Bianca a se vestir assim. Quando sai com o marido, ela veste sempre meia-calça (e só a meia-calça), hot pants, collants e tops, tudo extremamente justo, em tons nude ou de látex transparente.

O tapete vermelho deste domingo também não foi a primeira ocasião em que Bianca saiu literalmente nua. Em 2023, ela desfilou nas ruas de Firenze, na Itália, segurando uma almofada roxa na frente dos seios. Na parte debaixo, vestia uma meia-calça bege.

Em mais de uma ocasião, ela foi fotografada usando a bolsa para esconder as partes íntimas, que ficam à mostra por baixo da meia-calça.

