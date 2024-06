Quem é Claudia Sheinbaum, a 1ª mulher presidente do México

A primeira mulher eleita presidente no México é Claudia Sheinbaum. O resultado histórico foi divulgado na madrugada desta segunda-feira (3/6) no horário local do país.

A contagem continuava na manhã desta segunda-feira (3/6) pelo Instituto Nacional Eleitoral, mas, com mais de 55% dos votos válidos averiguados, matematicamente ninguém mais poderia alcançar Sheinbaum. Ela deve obter entre 58,3% e 60,7% dos votos válidos emitidos.

Do mesmo partido do atual presidente, Andrés Manuel López Obrador, Claudia tem 61 anos e era considerada a favorita nas principais pesquisas eleitorais. Ela já foi prefeita e secretária de Meio Ambiente da Cidade do México.

Claudia Sheinbaum é a primeira mulher presidente no México

Claudia Sheinbaum, da coalizão ”Sigamos Fazendo História”, faz um discurso após os primeiros resultados divulgados pelas autoridades eleitorais mostrarem que ela lidera as pesquisas por ampla margem Hector Vivas/Getty Images

Claudia Sheinbaum é a primeira mulher presidente no México

Claudia Sheinbaum já ocupou cargos no governo

Claudia Sheinbaum é a primeira mulher presidente no México

Ela é do mesmo partido do atual presidente Andrés Manuel López Obrador Hector Vivas/Getty Images

Claudia Sheinbaum é a primeira mulher presidente no México

De acordo com o Instituto Nacional Eleitoral (INE), mais de 100 milhões de pessoas foram autorizadas a votar nas eleições presidenciais de 2024 no México Hector Vivas/Getty Images)

Claudia Sheinbaum é a primeira mulher presidente no México

Claudia tem 61 anos e era considerada a favorita nas principais pesquisas eleitorais Hector Vivas/Getty Images

Claudia Sheinbaum é a primeira mulher presidente no México

Ela já foi prefeita e secretária de Meio Ambiente da Cidade do México Hector Vivas/Getty Images

Claudia é engenheira com especialização em energia, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. A presidente eleita inclusive já trabalhou no Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima.

Segundo o site Enlace Judio Mexico, Claudia é de uma família judia que chegou ao México entre os anos 1920 e 1940. A família do pai é da Lituânia e a da mãe é da Bulgária. Os pais da presidente eleita são cientistas e o irmão é físico.

Claudia Sheinbaum, política e pesquisadora A líder do Movimento Regeneração Nacional (Morena) sempre manteve em paralelo sua vida política e acadêmica. Em 1999, recebeu um prêmio da Universidade Nacional Autônoma do México (Unam) de melhor jovem pesquisador em engenharia e inovação tecnológica.

Na Unam, começou sua carreira política no movimento estudantil, que fundou o Partido Revolução Democrática.

Ela se destacou como prefeita da Cidade do México, eleita em julho de 2018, depois de passar pela Secretaria de Meio Ambiente no início dos anos 2000.

Cláudia foi casada com o político Carlos Ímaz Gispert por quase 30. Ela teve uma filha com ele.