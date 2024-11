Quem é “Colômbia”, indiciado pela PF por mortes de Dom e Bruno na AM

Rubén Dario da Silva Villar, o “Colômbia”, foi apontado em relatório final da Polícia Federal como mandante dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, no Vale do Javari, Amazonas. As mortes ocorreram em 5 de junho de 2022, no Vale do Javari, no Norte do Amazonas.

“Colômbia” era conhecido, na região, como segurança particular e é investigado por suspeita de operar um esquema de pesca ilegal e venda de peixes na reserva indígena Vale do Javari.

Rubén Dario é bastante conhecido e temido na região da tríplice da fronteira do Brasil com Colômbia e Peru e estava no radar da polícia havia anos. Contra ele há acusações de liderar e financiar uma associação criminosa armada que comercializava grande quantidade de pescado exportado para países vizinhos.

Segundo investigações com a população ribeirinha, indígenas, indigenistas e policiais, “Colômbia” é apontado como participante de esquemas de tráfico internacional de drogas. A suspeita é de que ele exercia influência sobre comunidades para extração ilegal dentro da Terra Indígena do Javari.

Ainda em 2022, ano dos assassinatos, “Colômbia” se apresentou voluntariamente à polícia e negou relação com as mortes de Bruno e Dom.

Ele buscou provar sua inocência com documentos, no entanto, ele apresentou um documento brasileiro, que mostrava que havia nascido em Benjamin Constant, município do Amazonas, porém, disse que nasceu em outro local, mostrando documento colombiano com outro nome. A investigação apontou ainda que ele teria mais um documento, dessa vez, peruano.

No entanto, a PF concluiu que Rubén Dario da Silva Villar é natural de Puerto Nariño, na “Colômbia” e por isso seu apelido.

“Colômbia” foi detido em julho por apresentar documento falso à PF. Em outubro, foi para prisão domiciliar após pagamento de fiança de R$ 15 mil, mas voltou a ser preso por descumprir as regras em dezembro.

Ele continua encarcerado e, nessa sexta-feira (1/11), a PF o apontou como mandante dos assassinatos de Bruno e Dom em relatório encaminhado ao Ministério Público.