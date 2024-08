Quem é Eduardo Cavaliere, escolhido para vice de Paes no Rio

Ex-secretário da Casa Civil foi escolhido depois da desistência do deputado Pedro Paulo (PSD); é visto como aposta de renovação política

Cavaliere (à esq.) começou a vida política como secretário de Meio Ambiente na prefeitura do Rio, cargo que o próprio Paes (à dir.) havia ocupado durante a 2ª gestão de César Maia (2001-2009) Reprodução/Instagram @eduardo.cavaliere – 18.mai.2024

O deputado estadual Eduardo Cavaliere (PSD-RJ), que também é ex-secretário municipal da Casa Civil (2023-2024) e de Meio Ambiente (2022-2023) do Rio de Janeiro, foi escolhido como vice de Eduardo Paes (PSD-RJ) para a disputa pela reeleição na prefeitura da capital fluminense.

A escolha se deu depois da repercussão de um vídeo íntimo que fez com que o deputado federal Pedro Paulo (PSD-RJ), anteriormente cotado para o cargo, desistisse. A decisão pode posicionar Cavaliere para assumir a prefeitura do Rio, caso Paes concorra ao governo estadual em 2026. O prefeito, no entanto, afirma que completará o mandato.

Cavaliere, aos 29 anos, tornou-se uma figura de confiança do prefeito. A relação dos 2 começou na faculdade de Direito na FGV (Fundação Getulio Vargas), quando o professor e procurador do município, Gustavo Schimidt, os apresentou. Na ocasião, o então estudante atuou como ajudante de ordens de Paes em sua campanha para o governo do Estado em 2018.

SETOR PRIVADO Com a derrota do atual prefeito para o agora ex-governador Wilson Witzel (PMB-RJ), Cavaliere buscou outras oportunidades no setor privado. Passou, então, mais uma temporada na China, em 2019, para onde já havia feito um intercâmbio durante a graduação. Dessa vez, trabalhou na produção da 3ª temporada do documentário “Expresso Futuro”, do Canal Futura, que tem a inovação tecnológica como tema.

De volta ao Brasil, fundou a Gabriel, uma startup de videomonitoramento que presta serviços de segurança pública. A empresa deu o pontapé inicial a partir de uma captação de R$ 9 milhões alocados em um fundo de investimentos composto pelas empresas Canary, Norte e Globo Ventures.

A Gabriel, que começou a operar com câmeras de foco no bairro do Leblon, hoje tem acordo de cooperação técnica firmado com a Polícia Civil do Rio e parcerias com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, além de prestar serviços em bairros paulistanos.

DE VOLTA À POLÍTICA Pouco menos de 1 ano depois de fundar a startup, Cavaliere retornou à política. Em 2020, desempenhou papel estratégico na campanha de Paes à prefeitura. Com a vitória, foi convidado a assumir a Secretaria Municipal de Meio Ambiente –cargo que o próprio Paes exerceu na 2ª gestão de César Maia (2001-2009).

Em 2022, se licenciou da prefeitura para concorrer a uma cadeira na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), sendo eleito deputado estadual com 33.688 votos.

Voltou ao Executivo municipal em janeiro de 2023, dessa vez para assumir a Secretaria da Casa Civil. O cargo de prestígio e proximidade com o prefeito o impulsionou como “plano B” de candidato a vice. Isso porque o jovem advogado é uma página em branco, e exerceu os primeiros cargos políticos justamente na gestão de Paes.

Segundo interlocutores da campanha, a seleção de Cavaliere reflete a preocupação do prefeito em cultivar lideranças qualificadas na política. Além dele, outros 3 secretários compõem a geração sub-30 da prefeitura carioca:

Renan Ferreirinha (27 anos) – Secretaria de Educação; Joyce Trindade (27 anos) – Secretaria de Mulheres; e Salvino Oliveira (22 anos) – Secretaria da Juventude. Apesar disso, a oposição enxerga o vice como jovem demais. A inexperiência seria motivo para falta de traquejo político, qualidade que faria falta em eventual sucessão a Paes em 2026. A isso, o núcleo mais próximo do prefeito responde que Cavaliere tem mais experiência no Executivo municipal do que os adversários –que nunca ocuparam nenhum cargo na prefeitura.