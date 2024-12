Quem é Eluciana Cardoso, a advogada que expôs Jeniffer Castro em voo

Nos últimos dias, muito se falou na confusão causada por um menino de 4 anos que queria o assento da bancária Jeniffer Castro e acabou provocando a exposição da moça nas redes sociais. Após a moça ser identificada, a mulher que filmou tudo e jogou nas redes sociais, Eluciana Cardoso, também se manifestou.

Mas quem é ela? Eluciana Cardoso é advogada, nutricionista clínica, produtora cultural e escritora. Aos 54 anos, ela mora em Belo Horizonte e já foi candidata a vereadora e a deputada estadual por Minas Gerais.

Apesar de ter registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Minas Gerais, ela não tem costume de exercer a profissão. No Instagram, que foi desativado recentemente após ela revelar que estava sendo ameaçada por internautas, ela posta vídeos sobre bem-estar e nutrição.

Candidatura e denúncia do MPE

Eluciana Cardoso já foi denunciada pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) por falsificar assinaturas em documentos entregues à Justiça. De acordo com o colunista Tácio Lorran, do Metrópoles, ela já tentou um cargo público para vereadora de Belo Horizonte pelo Cidadania, em 2016, e deputada estadual de Minas Gerais pelo Podemos, em 2018.

14 imagens Fechar modal. 1 de 14 Eluciana Cardoso, mulher que filmou passageira Reprodução/ Redes sociais 2 de 14 Eluciana Cardoso, mulher que filmou passageira Reprodução/ Redes sociais 3 de 14 Eluciana Cardoso, mulher que filmou passageira Reprodução/ Redes sociais 4 de 14 Eluciana Cardoso, mulher que filmou passageira Reprodução/ Redes sociais 5 de 14 Eluciana Cardoso, mulher que filmou passageira Reprodução/ Redes sociais 6 de 14 Eluciana Cardoso, mulher que filmou passageira Reprodução/ Redes sociais 7 de 14 Jeniffer Castro bateu 1,5 milhão de seguidores Divulgação 8 de 14 Advogada que gravou treta com criança em voo por assento se manifesta Instagram/Reprodução 9 de 14 Jeniffer deu a primeira entrevista após o episódio Reprodução/ TV Globo 10 de 14 Jeniffer Castro conta como foi o episódio que viralizou após não ceder lugar no avião a uma criança Reprodução/ Instagram 11 de 14 Jeniffer Castro bateu 1,5 milhão de seguidores Divulgação 12 de 14 Exposta em avião, Jeniffer Castro revela medo: “Estão perguntando onde moro” Instagram/Reprodução 13 de 14 Jeniffer disse que foi insultada por mãe de menino Reprodução/ Instagram 14 de 14 “Birra ridícula”, afirma mãe de menino que causou transtorno em avião Reprodução

Em julho de 2021, a mulher foi denunciada pelo MPE por apresentar documentos falsificados durante a prestação de contas da campanha dela de 2018. A íntegra do processo foi obtida pela coluna.

Segundo o MPE, a candidata teria falsificado a assinatura da irmã e do marido nos contratos e nos recibos entregues à Justiça Eleitoral para comprovação de gastos. Os familiares supostamente trabalharam na campanha dela e ganharam R$ 2 mil cada, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Eluciana admitiu ter assinado os documentos em nome dos parentes, mas esclareceu que o fez sem dolo, sem intuito de violar a fé pública.

O juiz da 29ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte, Marcelo Gonçalves de Paula, acatou o argumento da defesa e decidiu, em março de 2022, pela absolvição de Eluciana do crime de falsidade ideológica.

Eluciana também já foi homenageada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) pela “relevante contribuição na cultura nacional e na promoção de ações que visam propagar a literatura, a diversidade e a inclusão social, em apoio ao Institut Cultive Suisse Brésil”.

A homenagem tem autoria da deputada Ana Paula Siqueira (Rede) e ocorreu em junho de 2023, segundo informações disponíveis no site da ALMG.

O posicionamento de Eluciana

“Estou vivendo um tsunami”. Foi assim que a advogada Eluciana, responsável por filmar a confusão no avião por conta de um assento na janela e expor a bancária Jeniffer Castro, definiu o que tem vivido nos últimos dias.

Em uma entrevista recente, ela assumiu que ter mostrado o rosto de Jeniffer Castro foi um acidente, já que a filha errou ao tentar colocar um emoji para preservar a identidade dela.

“Antes de publicar o vídeo, ela procurou fazer uma edição para cobrir o rosto, mas na ignorância da ferramenta, ela achou que tinha inserido a ‘carinha’ para não expor a pessoa, achou que tinha conseguido, mas quando publicou não foi com a ‘carinha’”, recordou, em conversa com o portal LeoDias, antes de completar:

“E ela comentou comigo: ‘Olha, mãe, acho que deu algum problema, a carinha não saiu. A imagem da pessoa apareceu, e agora?’. Eu disse: ‘Tira o vídeo, acho que mais prudente, só que a gente não tinha essa dimensão e dessa questão de viralização’”, afirmou.

Logo depois, Eluciana assumiu temer a reação dos internautas: “Estou com medo da exposição da minha filha. Ela está recebendo muitos discursos de ódio, pessoas pedindo para ela se matar, são palavras muito ofensivas. Estou assustada e ela está assustada com o tanto de mensagens que recebeu”, definiu.

E continuou contando: “Ela tem 24 anos, hackearam a conta dela, fizeram uns quatro perfis fakes dela, das minhas páginas, estou entrando em vários canais da gente com discurso de ódio, colocaram minhas fotos, fotos dela. Começou uma linha de defesa dela até a nossa ser exposta no mundo virtual. Isso tudo gerou muito constrangimento e medo, por isso a gente não se pronunciou”, disse.

Ainda durante o bate-papo, a advogada revelou como ela e a filha estão reagindo: “Estamos tentando processar tudo o que está acontecendo, estamos passando por um tsunami. Com tudo isso acontecendo, eu preciso preservar a integridade da minha família, assim como peço para que as pessoas não ataquem a Jeniffer. A intenção não era essa”, garantiu.

No fim, ela ainda lembrou que quis falar com Jeniffer Castro, que já ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores no Instagram: “Até pensei em entrar em contato com a Jeniffer, mas não temos nenhum canal dela, nem telefone, mas também não sei como seria a reação dela. Isso deve ter causado uma grande confusão na cabeça dela. Ninguém esperava”, encerrou.