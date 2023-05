Quem é George Santos, filho de brasileiros preso nos EUA nesta quarta

George Anthony Devolder Santos, 34, foi eleito em 2022 o primeiro parlamentar declaradamente gay do Partido Republicano dos Estados Unidos (EUA). Aliado de Donald Trump, Santos foi preso nesta quarta-feira (10/5) por 13 acusações, incluindo lavagem de dinheiro.

Filho de mãe fluminense e pai mineiro, o deputado afirma que nasceu no bairro Queens, em Nova York. A vitória dele foi considerada surpreendente à época, dado o histórico da cidade, que costuma eleger candidatos democratas.

Santos se tornou foco de diversas polêmicas desde que venceu a eleição. Em janeiro, antes de George assumir o cargo, o jornal The New York Times publicou um artigo no qual relatava que o currículo do deputado estaria repleto de mentiras, incluindo informações falsas sobre formação acadêmica e experiências profissionais.

Currículo mentirosoA defesa de Santos rebateu o veículo, alegando que a reportagem era uma “campanha difamatória”. O parlamentar foi pressionado pelo jornal e outros portais a mostrar documentos que comprovassem o conteúdo do currículo, mas ele nunca o fez.

George Anthony Devolder Santos

George Santos é o primeiro político abertamente gay eleito pelo Partido Republicanos nos Estados UnidosReprodução/Twitter

george santos já foi drag queen

George Santos se vestiu de Drag Queen durante Parada do Orgulho LGBTQIA+ em Niterói, no Rio de JaneiroReprodução/Redes sociais

George Santos Congresso EUA

George Santos tem uma longa listas de escândalosReprodução/George Santos

George Santos e advogado

Advogado de George Santos estudou direito durante seu tempo de prisãoReprodução

New York’s Third Congressional District Winner George Santos

O deputado republicano George SantosReprodução

Entre as possíveis mentiras, George afirmou ter se graduado em finanças e economia pela Baruch College, em Nova York, mas a instituição nega a passagem dele por lá. No campo profissional, o filho de brasileiros conta ter passado por grandes corporações financeiras como o Citigroup e Goldman Sachs. Ambas negaram que Santos já tenha integrado o quadro de funcionários.

FamíliaA própria genealogia e história de vida do congressista foi posta em dúvida após novas informações surgirem. O site de campanha do então candidato descrevia que ele teria avós maternos judeus ucranianos que teriam fugido para a Bélgica, mas investigação feita pelo New York Times aponta que os ancestrais de Santos viveram no Brasil por, pelo menos, três gerações e que não têm nenhuma conexão com a Ucrânia.

A mãe de Santos, morta em 2016, teria trabalhado como empregada doméstica, mas o parlamentar a descreveu como uma grande executiva de instituições financeiras, que teria trabalhado no World Trade Center e estaria presente no dia do atentado terrorista ao edifício.

Passado no BrasilSantos passou parte da vida no Brasil. Por aqui, conseguiu um diploma de equivalência do Ensino Médio. Aos 19 anos, teria efetuado uma compra com cheques fraudados. Segundo matéria do portal Extra, George se tornou réu no Tribunal de Justiça do Rio, mas o processo foi suspeito por não poder localizá-lo.

Ainda em janeiro deste ano, a drag queen Eula Rochard revelou que George Santos atuava como drag queen, sob o nome de Kitara Ravache. Um vídeo foi divulgado no qual ele performava em um festival de Niterói (RJ), em 2007. Santos admitiu que teria se apresentado uma única vez para se divertir e que a mídia estaria fazendo “afirmações ultrajantes sobre minha vida”.