Gonzalo Plata se destacou na final da Copa do Brasil, onde foi fundamental para a vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG, anotando o único gol da partida. Com esse resultado, o clube carioca conquistou seu quinto título na competição. O gol decisivo aconteceu no final segundo tempo, após um rápido contra-ataque que teve início com Bruno Henrique. Natural de Guayaquil, onde nasceu em 1º de novembro de 2000, Plata é amplamente reconhecido por sua agilidade e habilidade em driblar adversários. Sua trajetória profissional começou no Independiente del Valle, no Equador. Ele também passou por Sporting-POR, Valladolid-ESP e Al-Sadd-QAT antes de se transferir para o Flamengo em agosto deste ano.

Nesta temporada, o jogador já participou de 48 partidas, marcando 15 gols ao todo. No Mengão, ele tem 2 gols e 1 assistência em 13 jogos. A performance de Plata na final da Copa do Brasil pode ser um combustível para que ele se solidifique como um dos principais jogadores do elenco no próximo ano.

