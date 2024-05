Quem é Joaquim Lopes Salgado, humorista do SBT que morreu aos 74 anos

O ator e humorista Joaquim Lopes Salgado morreu na manhã desta quarta-feira (29/5), segundo nota divulgada pela assessoria do SBT. O artista tinha 74 anos de idade. A causa da morte não foi informada.

“O Sistema Brasileiro de Televisão lamenta o falecimento do ator Joaquim Lopes Salgado, na manhã de hoje, 29, de causa não informada. Carismático, divertido, com a arte de fazer graça nas veias, Joaquim marcou o público através de sua trajetória em programas humorísticos do SBT”, lamentou o canal.

“O SBT expressa profundo sentimento pela perda do colega, desejando que Deus conforte seus familiares e amigos”, dizia outro trecho do comunicado.

Joaquim-Lopes-Salgado-Ator-SBT

Ator Joaquim Lopes Salgado, de A Praça é Nossa, morre aos 74 anos Francisco Inácio/SBT/divulgação

Joaquim Lopes Salgado e Paulinho Gogó Reprodução

Joaquim Lopes Salgado Reprodução

Joaquim Lopes Salgado Reprodução

Joaquim Lopes Salgado é conhecido por ter participado de diversos programas humorísticos do SBT. Ele esteve no elenco da A Praça é Nossa, além de quadros como Viva a Noite, Domingo Legal, Show Maravilha e Casa da Angélica.

O humorista também interpretou Peroba em A Escolinha do Golias, além de ter participado de novelas e seriados.