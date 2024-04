Quem é Lucien Laviscount, apontado como suposto affair de Shakira

Depois do Daily Mail apontar Lucien Laviscount como novo affair de Shakira, o nome do ator ganhou destaque na web e os internautas ficaram curiosos para saber mais sobre o bonitão, que ganhou alguns corações depois de atuar na série da Netflix, Emilly em Paris. Antes dele, a famosa foi vista com Lewis Hamilton, mas nenhum dos dois confirmaram o romance. Ela está solteira desde a separação polêmica com Gerard Piqué, em 2022, após 11 anos de relacionamento.

Segundo o veículo, a colombiana teria se apaixonado pelo galã depois de protagonizar cenas quentíssimas com ele em Puntería, seu novo clipe, onde interpreta um cupido e acerta o rapaz com uma flechada, tratando o ferimento, que teria sido causado pelo amor. Nisso, a artista troca carinhos com Lucien, que está sem camisa, mostrando sua boa forma física.

Os artistas até já saíram juntos para jantar, num restaurante italiano em Nova York, causando o maior frisson nos paparazzos, que os perseguiram durante o encontro. Lucien e Shakira se conhecem desde fevereiro. “Lucien Laviscount tendo uma pequena prova do que é sair para jantar com uma das maiores artistas do mundo. Nem tudo é perfeito não é mesmo?”, escreveu um fã no X.

Lucien Laviscount e Shakira, no clipe Pontería

Lucien Laviscount e Shakira, no clipe Pontería Reprodução

Lucien Laviscount tem 31 anos e ganhou mais destaque na mídia depois de ficar em quinto lugar no Celebrity Big Brother, em 2011. Lucien ainda canta! O mocinho despontou na música em 2012, depois de apresentar o single Dance With You, em parceria com o rapper americano MANN. Além de Emilly em Paris, ele integrou o elenco de Supernatural e do filme Nunca Diga Seu Nome.

No Instagram acumula mais de 2,2 milhões de seguidores, onde compartilha cliques e vídeos dos bastidores de seus trabalhos, momentos de lazer, festas e de da vida pessoal.