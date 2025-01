Quem é Maria Gladys, atriz que desapareceu e deu susto na família

O nome de Maria Gladys voltou a aparecer nas redes sociais após a filha dela, Maria Thereza Mello, afirmar que não sabia o paradeiro da mãe, na quarta-feira (1°/1). Apesar do susto, a atriz foi encontrada algumas horas depois.

Maria Gladys é um dos grandes nomes da atuação brasileira. Aos 85 anos, a atriz tem carreira de sucesso no teatro e na TV. Ela teve três filhos e é avó da atriz britânica Mia Goth.

Carreira na TV

Nascida em Cachambi, no Rio de Janeiro, Maria Gladys se tornou mãe solo, aos 15 anos, com o nascimento do filho Glayson. Pouco tempo depois, mudou-se para a capital fluminense onde conheceu grandes nomes da música, como Erasmo Carlos, Carlos Imperial, Tim Maia e Roberto Carlos.

Não demorou muito para ela começar a namorar com Roberto Carlos e se tornara primeira namorada oficial do artista. Ela rompeu com o cantor pouco tempo depois, com desejo de seguir com a carreira na interpretação.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 A atriz, que já foi sucesso na Globo, hoje vive em uma cidade rural em Minas Gerais TV Globo / Márcio de Souza 2 de 4 Maria Gladys fez dezenas de novelas na Globo Globo/Reinaldo Marques 3 de 4 Maria Gladys revelou em entrevista ter vício em maconha Reprodução 4 de 4 Maria Gladys, atriz e avó de Mia Goth Reprodução

Interessada na arte, Maria Gladys se encantou pelo universo do teatro estreando em 1959 sua primeira peça, O Mambembe, ao lado de Fernanda Montenegro, Fernando Torres, Sérgio Britto e Ítalo Rossi. Entre outras produções que participou, uma das mais marcantes foi a peça O Chão dos Penitentes, em que ela apareceu com os seios a mostra no cartaz e se tornou a primeira atriz profissional a fazer esse tipo de nudez.

Na TV, a atriz começou como uma das bailarinas oficiais do programa televisivo Clube do Rock, na TV Tupi. Na teledramaturgia, participou das obras Brilhante (1981), Bandidos da Falange (1983), As Noivas de Copacabana (1992), Um Anjo Caiu do Céu (2001), Negócio da China (2008) e Aquele Beijo (2011), último papel que teve.

A personagem mais marcante da carreira foi Lucimar da Silva em Vale Tudo, uma diarista que batia de frente com a vilã Maria de Fátima e que defendia os direitos das empregadas domésticas.

Vida pessoal

Ao longo da vida, Maria Gladys dividiu a vida entre o Rio de Janeiro, Londres e posteriormente Minas Gerais. Foi em solo britânico onde ela conheceu o artista Lee Jaffe, com quem teve a filha Raquel, mãe da atriz de sucesso de Hollywood Mia Goth.

A atriz deixou o Rio de Janeiro de vez em 2014, quando se mudou para o interior de Minas Gerais. Após anos vivendo uma vida mais tranquila, Maria Gladys retornou ao Rio quase 10 anos depois, onde reside até os dias de hoje.

Apesar de não ter feito trabalhos desde 2012, a atriz participará do filme de terror Privadas de Suas Vidas, que ainda não teve data de estreia confirmada.

Outro lado da vida dela que também é sempre comentado é sobre o estilo de vida. Em entrevista recente, a atriz afirmou ser “maconheira” e “hippie” e defendeu a legalização da maconha. “Sou maconheira, sou hippie, acho uma hipocrisia a proibição. Não faz mal a ninguém. Eu fumo todo dia. Fumo na rua, como protesto. Eu sou de uma geração que protestou contra a ditadura. Eu estou acostumada com isso”, disse em entrevista para O Globo.