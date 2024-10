Quem é Moysés Macedo, cantor gospel e filho de Edir Macedo, que viralizou com fotos sensuais

Moysés Macedo, mais conhecido pelo nome artístico Mike, é o filho caçula de Edir Macedo, líder da Igreja Universal e fundador do Grupo Record. Recentemente, Moysés virou assunto nas redes sociais após compartilhar uma série de fotos sensuais em seu perfil no Instagram, onde apareceu apenas de cueca, em poses provocantes com o uso de lençóis e até tomando banho.

A reação do público foi imediata, com elogios variados, como “Lindo demais” e “Que gato”, enchendo os comentários das postagens.

Carreira como cantor gospel

Antes de ganhar notoriedade com suas fotos, Moysés tentou a carreira musical. Sob o nome artístico Mikefoxx, ele lançou músicas que fizeram parte de trilhas sonoras de novelas da Record, como Os Mutantes e Chamas da Vida, ambas exibidas em 2008.

Ele também investiu no mercado gospel, gravando discos e colaborando em projetos relacionados à emissora. Recentemente, Moysés voltou ao cenário musical com a canção “Era Tão Real”, que integra a trilha da série bíblica Reis, prevista para continuar sua exibição em 2025.

Condenação

Apesar da carreira artística, Moysés também esteve envolvido em uma polêmica judicial. Em 2019, ele foi condenado a pagar R$ 40 mil por danos morais após ofender uma massagista que trabalhava na Record.

Segundo a sentença, o filho de Edir Macedo teria feito ataques à profissional em suas redes sociais, o que resultou na condenação na 41ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo.

Família e herança de Edir Macedo

Além de Moysés, Edir Macedo é pai de Cristiane Cardoso, apresentadora do programa “The Love School” com o marido, Renato Cardoso, na Record, e de Viviane Freitas, que opta por uma vida mais reservada, longe dos holofotes. Moysés, no entanto, parece não ter medo de exposição, especialmente após sua recente viralização nas redes sociais.

Com sua personalidade midiática e a controversa mistura de carreira artística e polêmicas pessoais, Moysés Macedo segue chamando a atenção do público e gerando debates sobre seu estilo de vida e escolhas.

The post Quem é Moysés Macedo, cantor gospel e filho de Edir Macedo, que viralizou com fotos sensuais appeared first on Fuxico Gospel.