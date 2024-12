Quem é o argentino internado em estado grave após ser baleado no Rio

O turista argentino baleado no Rio de Janeiro após errar o caminho que fazia de carro é ex-secretário de turismo de Bariloche, na Argentina. Gastòn Burlòn foi atingido por tiros e está internado em estado gravíssimo após ser surpreendido por criminosos nesta quinta-feira (12/12).

O turista estava a caminho do Cristo Redentor, porém o aplicativo de GPS o teria direcionado até o bairro Rio Comprido, onde entrou em uma rua e foi alvejado por bandidos armados.

Gastòn já ocupou o cargo de secretário de turismo de Bariloche, na Patagônia Argentina, um famoso destino de passeios do país vizinho. Atualmente, ele é presidente da Câmara de Turismo Estudantil. Uma postagem na rede social dele no Instagram mostra que ele assumiu o “desafio” há pouco mais de um ano.

No perfil de Gastòn na rede social, ele exibe várias postagens de cartões postais da Argentina e também de outros países. A admiração pelo Rio de Janeiro foi expressa com um vídeo do Cristo Redentor em 7 de outubro de 2023, que tem como trilha sonora o famoso samba “Conselho”, interpretado pelo grupo Revelação e outros artistas brasileiros.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que Burlòn foi surpreendido por criminosos e atingido na cabeça. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio de Janeiro.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) já apura o caso por meio da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat). O local do incidente será avaliado pela perícia. Os familiares do argentino também serão ouvidos pelas autoridades. Eles também estavam no carro que foi alvo dos bandidos durante o passeio turístico pela cidade do Rio.

“Diligências estão em andamento para apurar a autoria do disparo e esclarecer todos os fatos”, diz Polícia Civil em nota.